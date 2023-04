Cosa fare e dove andare per Pasqua e Pasquetta: le nostre proposte

C'è chi è già partito, chi ancora aspetta di 'timbrare il cartellino' d'uscita venerdì sera e chi invece farà qualche uscita tra domenica e lunedì. Il ponte lungo di Pasqua è cominciato e come ogni settimana da gonews.it vi proponiamo alcuni eventi in città e non solo per potervi divertire e godere delle giornate di festa del weekend fino a Pasquetta.

Castelfiorentino. Ritorna una tradizione perduta, quella della Pasquetta a Petrazzi. Pranzo e cena disponibili al circolo Arci della frazione, in più si potrà visitare la villa dove soggiornò Giuseppe Garibaldi.

San Miniato. Sabato 8 aprile ci sarà l'iniziativa Aspettando Pasqua al museo del Conservatorio Santa Chiara di San Miniato: in regalo un uovo di Pasqua per tutti coloro che faranno visita.

"Rivelata. Annunciazione e Deposizione tra arte, teatro e polifonia" è l'evento proposto in centro storico a San Miniato. Attraverso la collaborazione del pittore e storico dell’arte, Luca Macchi, della cantante attrice professionista, Pamela Larese, con la regia di Tra i Binari, si provvederà alla realizzazione di uno spettacolo per intessere arte, tradizione e festa, aprendo un focus su uno dei tesori nascosti della Città: il Museo della Misericordia.

Cerreto Guidi. Aperta la Villa Medicea per le visite. Ci sono anche tutti gli altri musei della Direzione regionale toscana, a partire dalla Certosa di Calci fino alle tante ville di Firenze. Qui l'elenco completo.

Padule di Fucecchio. Disponibili le visite guidate per Pasquetta nell'area umida tra le più estese d'Italia.

Firenze. Manco a dirlo Firenze è tra le mete più gettonate per il weekend lungo di Pasqua. Musei civici e Gallerie degli Uffizi hanno una programmazione estesa di aperture. Lunedì apertura straordinaria per Uffizi e Giardino di Boboli (solitamente il lunedì è un giorno di chiusura).

San Casciano Val di Pesa. Gli antichi luoghi di fede del centro storico di San Casciano, la chiesa del Suffragio, in via Roma, e la Chiesa di Santa Maria sul Prato (Misericordia), in piazzetta Simone Martini, accoglieranno dal 6 al 10 aprile i quadri floreali e geometrici realizzati come fossero giardini simbolici che intrecciano colori e forme, segni del passaggio dalla morte alla rinascita di Gesù.

Prato e provincia. Una scampagnata su sentieri poco battuti per chi è stanco di passare il weekend in città. Il trekking sui sentieri e lungo le vie storiche della Val Bisenzio promette oltre 300 chilometri da percorrere in natura, a piedi e in bicicletta.