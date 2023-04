Danneggiata una panchina rossa ad Arezzo, rubate le scarpette rosse

La presidente dell'associazione 'Senza Veli sulla Lingua', Ebla Ahmed, ha sporto denuncia per il danneggiamento di una panchina rossa installata ad Arezzo. La panchina era stata donata da Conad Arezzo con il patrocinio dell'assessorato alle Pari Opportunità del Comune e inaugurata il 27 novembre scorso al parco Foro Boario.

La targa dell'associazione è stata rimossa, insieme ai numeri nazionali che le donne in caso di pericolo possono contattare per richiedere aiuto. Inoltre, due paia di scarpette rosse simboliche sono state sottratte dalla panchina. L'assessore Giovanna Carlettini ha espresso la sua ferma condanna per l'episodio, sottolineando la necessità di sensibilizzazione sulla questione.

La presidente dell'associazione, Ebla Ahmed, ha espresso il suo disappunto per quanto accaduto ad Arezzo, definendo la panchina rossa e le scarpette rosse simboli dei progetti di responsabilità sociale per le vittime di violenza. L'associazione si è riservata la costituzione di parte civile in caso di procedimento penale e del riconoscimento del danno.