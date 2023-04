Degustazioni tutto l'anno con i produttori delle Colline Toscane

Con l’inizio del 2023 tornano anche gli appuntamenti nelle aziende dell’Associazione Produttori Colline Toscane, un ciclo di eventi dedicati all’enogastronomia locale con degustazioni di prodotti tipici, aperitivi e cene all’insegna della toscanità. Dal formaggio al tartufo, dalla carne al vino, dagli insaccati alla birra artigianale: il tutto all’insegna della bontà, delle produzioni a chilometro zero, della stagionalità e delle eccellenze del nostro territorio. Gli appuntamenti all’interno delle aziende erano diventati, negli anni, una tappa fissa per gli amanti della buona cucina locale, ma le regole imposte dalla pandemia avevano costretto i produttori ad annullare tutte le iniziative conviviali. Ora che le restrizioni sono ormai un lontano ricordo è tempo di tornare a tavola con l’Apct.

Si comincia il 10 aprile, giorno di Pasquetta, con il “Pic-nic dal Pastore” organizzato dall’azienda Agricola Nieddu. Giovedì 8 giugno, invece, si prosegue presso l’azienda agricola Blommig Garden con “L'Agri-aperitivo che di terra”, mentre un mese dopo, l’8 luglio, sarà la volta di “Aestivum” all’interno dell’azienda agricola Il Sole di Nebbiano, una serata interamente dedicata al tartufo estivo. Il 16 settembre, invece, trippa e lampredotto saranno protagonisti presso l’azienda agricola La California nell'evento "A tavola con il quinto quarto", mentre il 25 novembre al Birrificio Artigianale Lilium cena coi prodotti dell’associazione. Altri appuntamenti sono in via definizione e saranno annunciati nelle prossime settimane.

“Eccoci finalmente a presentare un calendario di eventi che svolgeremo nell'anno 2023 direttamente nelle nostre aziende agricole. Dopo un importante momento di riflessione generale con i nostri soci, avvenuto in seguito alle riaperture dopo l'emergenza sanitaria da Covid – spiega il presidente dell’associazione, Diego Tomasulo – adesso l'Apct si presenta più carica di prima. Siamo pronti a ripartire e lo vogliamo fare riportando cultura attraverso la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre eccellenze agroalimentari. Vogliamo far conoscere tutte le aziende della nostra filiera andando proprio ad incontrare i nostri produttori nelle loro fattorie. Quindi non saranno svolte solo degustazioni ma anche dimostrazioni e attività connesse che verranno proposte dalle aziende associate”.

Fonte: Associazione Produttori Colline Toscane