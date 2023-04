“Difendiamo la sanità pubblica”: firmano la petizione pure Bezzini e Spinelli

L’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e l’assessora alle politiche sociali e per l’integrazione sociosanitaria Serena Spinelli aderiscono all’appello in difesa della sanità pubblica lanciato da rappresentanti del mondo politico, sindacale e dai professionisti del mondo sanitario e sociosanitario attraverso il web, su Change.org (qui il link). Un grido di allarme, sottoscritto in poco più di due settimane da oltre 110 mila persone, sulle prospettive del sistema sanitario e sul rischio del superamento del modello universalistico a favore di una sanità sempre più selettiva che aumenterà le disuguaglianze nel paese e consentirà di curarsi solo a chi potrà permetterselo.

Risorse come nel resto d’Europa

“La richiesta di adeguate risorse per la sanità pubblica - sottolinea l’assessore Bezzini – la richiesta di avere più medici, infermieri e personale sanitario ed assistenziale adeguatamente valorizzato o di rafforzare l’assistenza territoriale per dare concretezza alla presa in cura delle persone sono alcuni dei punti della petizione che trovano anche una risposta nella visione toscana e per questo ho deciso di aderire”. “Si tratta di richieste coerenti – aggiunge - anche con l’appello lanciato dalla Commissione salute in seno alla Conferenza delle Regioni sull’insufficiente livello di finanziamento della sanità pubblica”.

“E’ necessario portare il finanziamento del fondo sanitario nazionale ai livelli almeno della media europea – continua l’assessore - servono più risorse per dare risposte alle importanti trasformazioni demografiche in atto e ad una società sempre più anziana ed esposta a patologie croniche. A questo si aggiunge la dinamica inflattiva e l’aumento dei costi dell’energia, che sottraggono risorse al sistema sanitario e aggravano ulteriormente la situazione finanziaria delle regioni”

Contro il sottofinanziamento allo studio nuovi modelli

“La Toscana è stata confermata ai vertici nazionali per i livelli essenziali di assistenza, ma il sottofinanziamento della sanità pubblica rischia di pregiudicare i risultati raggiunti - prosegue Bezzini - Per questo, oltre a rivendicare la necessità di maggiori risorse, siamo al lavoro per costruire un nuovo equilibrio tra quantità e qualità dei servizi e sostenibilità del sistema, una sfida importante che affrontiamo con coraggio puntando all’innovazione dei modelli attuali”.

La salute un diritto fondamentale, sui cui investire

“La salute - – dichiara l’assessora alle politiche sociali e per l’integrazione sociosanitaria Serena Spinelli - è un diritto fondamentale dell’individuo e interesse generale della collettività, come dice l’articolo 32 della Costituzione. Per questo dobbiamo difendere, sostenere ed investire sul nostro modello di servizio pubblico e ad accesso universale, come infrastruttura portante del Paese. Questo per garantire, davvero a tutte e tutti, l’accesso alle migliori cure e assistenza possibili e anche come strumento di garanzia dei diritti delle persone e di eliminazione delle diseguaglianze”.

“Tutelare la salute delle persone e delle nostre comunità, infatti, pone la necessità di maggiori investimenti nel fondo sanitario nazionale, ma anche sullo sviluppo dell’integrazione sociosanitaria, dove il ruolo pubblico ha un valore centrale e strategico - prosegue l’assessora Serena Spinelli - Servono maggiori risorse, economiche e umane, per attivare percorsi e servizi sempre più capaci di tenere insieme le risposte ai bisogni di cura e di protezione sociale, che devono avanzare insieme per una presa in cura complessiva e che metta al centro le persone”.

“C’è bisogno di nuove soluzioni e più risorse. E di una grande mobilitazione - concludono gli assessori Bezzini e Spinelli – che coinvolga tutti coloro che hanno a cuore la sanità pubblica”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa