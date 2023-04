Dipendenti 'B&C Speakers' donano ad Associazione Tumori parte del premio di produzione

Un contributo di 2.933,19 euro per sostenere le attività dell'Associazione Tumori Toscana. È frutto della generosità dei 180 lavoratori della B&C Speakers di Bagno a Ripoli (Fi), azienda che cura la progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici.

“Quest'anno abbiamo rinnovato il contratto integrativo aziendale e insieme alla Fiom Cgil abbiamo definito di donare una quota parte del premio di produzione ad un ente benefico. – raccontano i delegati sindacali della B&C Speaker Carla Stranieri, Filippo Bartolozzi e Luca Scribani – Abbiamo scelto di devolvere la somma all'ATT perché offre un supporto importante in momenti difficili e lo fa gratuitamente e con l'ausilio di molti volontari, perché dall’inizio della pandemia ATT è stata impegnata in prima linea per garantire continuità di cura ai pazienti e perché purtroppo le diagnosi di tumore sono in costante aumento, tanto che ognuno di noi ha avuto a che fare con persone care affette dal cancro.”

Il contributo è stato consegnato oggi al Dottor Giulio Ravoni, coordinatore medico di ATT, alla presenza della RSU e del Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze Prato e Pistoia Daniele Calosi che ha sottolineato: “Nei luoghi di lavoro incontriamo spesso un forte senso di solidarietà tra colleghi. Un sentimento genuino dal quale è scaturita la volontà di guardare anche oltre il perimetro aziendale per condividere con l'esterno parte del loro premio di risultato. Mentre la Fiom era impegnata a contrattare condizioni di miglior favore in fabbrica, i lavoratori ci hanno dato un bell'esempio che ci auspichiamo altri vogliano seguire.”

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze