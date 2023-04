"Donne ingannate", a Certaldo e Castelfiorentino la presentazione del libro di Giuliana Sgrena

Il Forum Permanente delle donne, in collaborazione con l’associazione, Angelo Azzurro, con il patrocinio della Città di Castelfiorentino, promuove incontri con la giornalista e scrittrice Giuliana Sgrena nell’ambito di iniziative che mirano a creare una cultura del rispetto delle relazioni, delle differenze, delle identità, delle culture.

Il tema proposto vuole affrontare la realtà che esiste in molti Stati, realtà che non sempre permette alle donne di vivere una vita dignitosa, sia dal punto di vista economico, che delle scelte individuali e sociali. Si tratta di analizzare e cercare di capire perché certi diritti sono negati alle donne, per es quello dell’istruzione, del lavoro, o perché il corpo delle donne viene martoriato, fino ad arrivare ai femminicidi, o nascosto, come se fosse un atto impuro manifestarsi.

Ma le donne oggi hanno acquisito maggiore consapevolezza e vogliono esprimersi e vogliono far comprendere che sono parte integrante della società, non soggette a nessun potere sia del singolo maschio, che spesso pensa di esserne proprietario, sia di alcune istituzioni, che riversano sulle donne le paure di una società, coprendole, proibendo loro di istruirsi, di esprimersi per quello che sono. Le donne con le loro capacità portano avanti le società. Sono competenti in molti campi e laddove possono esercitare i loro diritti, tutti e tutte ne traggono benefici. In fondo è molto semplice pensare che tutti e tutte siamo "persone", che le differenze aiutano a vivere nell’armonia e nella bellezza, che le prevaricazioni altro non sono che l’espressione di alcuni gruppi che vogliono conservare il loro potere di controllo e di governo.

Se riusciamo a comprendere che la sopraffazione non è la via per procedere in questa nostra vita, riusciremo a capire fino in fondo cosa significhi rispetto, dignità, eguaglianza nelle differenze, relazioni affettive e quanto sia ancora oggi complesso per le donne opporsi alle richieste di una società, permeata di cultura maschilista, che relega "l’altro sesso" a ruoli marginali e minoritari. Il nostro è un invito ad aprire gli occhi, a squarciare i veli che ottenebrano la nostra mente perché "una donna è ingannata ogni volta che la sua oppressione viene dimenticata nel silenzio".

Inizieremo giovedì 13 aprile 2023 alle ore 19.30 presso la sala soci della Coop a Certaldo con la presentazione dell’ultimo libro di Giuliana Sgrena: "Donne ingannate". Il giorno 14 aprile alle ore 10.30 ci sarà un incontro tra la scrittrice e gli studenti e le studentesse dell’Istituto "F. Enriques" di Castelfiorentino sul tema: I diritti negati alle donne. Sempre il 14 aprile , a Castelfiorentino, alle ore 18 presso la Stanza Rossa, in Via IV Novembre 2D, Giuliana Sgrena presenterà il suo libro. A questi incontri, parteciperà Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e operatrice del C.I.S.D.A. (Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane) e interverrà online Leila Farahbakhsh, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà.

Hanno aderito all’iniziativa: Sezione Spi CGIL di Castelfiorentino e di Certaldo, Sezione ANPI di Castelfiorentino e di Certaldo, Sezione Auser di Castelfiorentino e di Certaldo, Sezione soci COOP di Castelfiorentino e di Certaldo, Centro Aiuto Donna Lilith, Associazione Anthos di Certaldo.

Patrizia Salerno, Forum permanente delle donne