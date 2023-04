Elezioni Santa Maria a Monte, presentata la lista di centrosinistra "Fare Insieme"

Si è svolta ieri sera a Santa Maria a Monte la presentazione della lista civica di centrosinistra "Fare Insieme", in vista delle prossime elezioni comunali, che vedrà correre per la fascia da sindaco la candidata Patrizia Faraoni.

Alla serata, presso il teatro comunale di Santa Maria a Monte, hanno preso parte inoltre l'assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori e il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti.

Di seguito ecco tutti i candidati della lista civica "Fare Insieme":

N. PROG nome e cognome data di nascita 1 FARAONI PATRIZIA 16/12/1971 1 CARLI SILVIA 18/08/1970 2 BALDUCCI FABIANA 10/04/1973 3 BOGGIA CINZIA 01/08/1962 4 CACIAGLI CARLOTTA 07/08/2000 5 CARLOTTI DANIELA 05/05/1958 6 CAROTI ENZO 12/02/1953 7 EUGENI ELISA 22/10/1974 8 FILOMENA GIANLUCA 15/01/1985 9 LAZZERI GLORIA 23/07/1966 10 MADONIA MARCO 07/04/1990 11 MILITE ANTONIO 30/07/1979 12 PETRI FRANCESCO 17/02/1993 13 QUIRICONI GIADA 12/10/1988 14 ROSI SARA 22/11/1993 15 SOLOMITA FAUSTO 23/04/1976 16 VANNI ALESSANDRO 07/08/1976

La candidata sindaca Patrizia Faraoni: "A Santa Maria a Monte è arrivata aria nuova"

"Fare Insieme" è una lista civica che è riuscita ad unire tutte le forze del centrosinistra con l’obiettivo di rinnovare e cambiare questo comune.

Di questo ne sono orgogliosa questo è il motivo principale per cui ho accettato di mettermi in gioco, non ci si sente mai pronti quando ci si assume una così grande responsabilità, ma non ho potuto dire di no perché la richiesta è arrivata da un gruppo compatto motivato che mi ha ulteriormente stimolato. Devo ringraziare in primo luogo Silvia Carli che se vinciamo sarà la mia vice alla quale chiederò per prima supporto e aiuto. Da noi non esiste competizione ma consapevolezza della grande responsabilità, siamo ben consapevoli del compito che ci affidate e vorremmo non deludervi ma essere all’altezza.

Stasera presentiamo tutti i candidati della nostra lista, ai quali va un grande grazie perchè credono in questo progetto, rappresentano tutto il territorio e tutte le generazioni ma soprattutto rappresentano un vento nuovo di cui a Santa Maria a Monte si sente fortemente il bisogno. Il nostro sarà un impegno onesto di chi si mette al servizio della cosa comune per tutta la comunità e non per se stesso.

La nostra campagna elettorale sarà fra la gente con l’obiettivo di spiegare che noi abbiamo un progetto per il futuro e chi ci darà fiducia lo farà per una squadra. Una squadra che oltre alle opere di manutenzione ordinaria ad esempio decoro urbano, lampioni, illuminazione ecc. che qualsiasi amministrazione compatibilmente alle risorse disponibili deve fare, ha una visione lungimirante e organizzata sul futuro di tutto il nostro territorio. Abbiamo poco tempo, la campagna elettorale sarà breve e intensa per questo è necessario l’impegno di tutti, Voi cittadini e l’entusiasmo e la forza di tutti i nostri candidati, noi ci crediamo perché questa volta ce la possiamo fare davvero.

A breve presenteremo il nostro programma, dobbiamo parlare con la gente, svegliare il nostro elettorato che alle precedenti elezioni non ha votato sfiduciato dalla politica, dobbiamo fargli sapere che a Santa Maria a Monte è arrivata aria nuova. Durante la campagna elettorale non ci presteremo a strumentalizzazioni, non accetteremo confronti diretti fra candidati a sindaco, non riconoscendo chi è il nostro interlocutore.

Vogliamo ripartire per creare le condizioni affinché il nostro bellissimo Comune diventi ancora più vivibile più attrattivo attraverso la realizzazione di progetti ambiziosi ed all’avanguardia. Costruire un nuovo futuro sarà possibile solo Insieme a tutte le cittadine ed i cittadini del Comune, per questo il nostro programma è pensato ed elaborato con la collaborazione di tanti concittadini avendo come filo conduttore alcuni concetti e valori imprescindibili.

Vorremo un PAESE:

- solidale inclusivo da costruire insieme

- che cresce rispettando tutti, senza lasciare indietro nessuno

- connesso fra le variegate realtà territoriali che lo compongono, valorizzando in ugual misuta ogni località ed ogni attività secondo le proprie peculiarità

- connesso con tutti i Paesi che lo circondano

- che dia valore alla scuola, all’istruzione alla cultura, ai servizi sociali ed assistenziali

- trasparente comunicativo che dia conto ogni giorno ai cittadini delle proprie idee ed attività

In una sola parola un Paese CONNESSO da "FARE INSIEME".