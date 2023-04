Stadio Castellani, Picchielli (Lega): "Mala politica empolese sulla gestione"

Si torna a parlare della questione stadio Castellani, stavolta senza che entri di mezzo la Fiorentina. Il consigliere comunale leghista a Empoli Picchielli ha diramato una nota sull'impianto.

Ieri, mercoledì 5 aprile si è tenuta la seduta della prima commissione e terza, che ho convocato per fare il punto sulla situazione dello stadio comunale.

Questa data era stata concordata affinché partecipasse il sindaco Barnini, che aveva chiesto di rimandare la seduta già fissata poiché voleva partecipare personalmente alla commissione.

Invece con sorpresa generale si è presentato solo l’assessore Biuzzi, che ha dimostrato di essere impreparato sul tema poiché l’amministrazione comunale non ha le idee chiare per il futuro della struttura sportiva.

È stato fatto il racconto del percorso dello stadio, dal venir meno dall’accordo con Pessina Costruzioni.

L’assessore ha dimostrato di non sapere niente di più rispetto a quanto scritto sui giornali, come comprensibile dalla sua affermazione di aver appreso certe affermazioni leggendo gli articoli “sorseggiando il cappuccino”.

Inoltre, Biuzzi non ha saputo rispondere alla domanda sul costo sostenuto da parte del comune di Empoli, per la valutazione del Castellani da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questa valutazione è secretata, ma non ha saputo spiegarne il perché; inoltre l’assessore ha detto che l’eventuale aleazione del Castellani è legata al possibile utilizzo da parte della Fiorentina: il comune di Empoli non può venir condizionato dall’eventuale utilizzo del club viola e quindi ho chiesto chiarezza su questo aspetto.

Ieri è stato imbarazzante vedere impreparazione dell’assessore Biuzzi e sono molto preoccupato per la totale mancanza di una programmazione adeguata per il futuro dello stadio “Carlo Castellani”. Empoli purtroppo non avrà uno stadio degno della propria società calcistica, che tanto lustro da alla nostra città. Purtroppo questa “mala politica” dell’amministrazione sul tema stadio, ha fatto si che presidente del Empoli calcio Fabrizio Corsi abbia raffreddato molto la sua volontà di risistemare il Castellani. Con il consigliere regionale Giovanni Galli continuerò a seguire la questione nell’interesse di Empoli, dei cittadini e dei tifosi empolesi.