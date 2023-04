Frustrazione in casa Etrusca: "Di tutto il lavoro fatto, abbiamo raccolto quasi nulla"

Dopo un'annata incredibile come quella scorsa, culminata con la finalissima contro Cremona, quella di quest'anno, come l'ha chiamata coach Marchini, pare un'annata da incubo. La squadra è in gran parte cambiata e sicuramente ringiovanita ma questo non vuol essere un alibi. Dopo un girone d'andata con pochi alti e molti bassi la sensazione, alla fine di questo, era di aver trovato maggiore solidità e continuità. Ma con la prima giornata di ritorno a Matelica, dove l'Etrusca conduce per 39' e poi perde nel finale, inizia una serie di partite che vedono i toscani vincere una sola volta a fronte di una miriade di partite perse all'ultimo tiro e altre negli ultimi 5 minuti.

Nelle ultime 5 gare l'Etrusca ha perso per 4 volte all'ultimo tiro con Ancona, Empoli, Faenza e Fabriano. Soprattutto le ultime due gare giocate con seconda e terza in classifica hanno mostrato una squadra che, a detta degli avversari, meritava il successo ma che nei secondi finali non è riuscita a concretizzare quanto fatto.

È lapidario il commento di coach Marchini: "Non ho mai vissuto un'annata così frustrante. Posso dire che i ragazzi hanno sempre lavorato forte in palestra e c'è stata sempre grande disponibilità. Sicuramente abbiamo palesato limiti tecnici e di personalità; è sintomatico per esempio il fatto di non aver mai vinto in trasferta. Però per il lavoro fatto durante tutta la stagione abbiamo raccolto veramente poco, quasi nulla. La situazione di classifica, con l'ultima sconfitta, è diventata veramente difficile però lotteremo fino alla fine senza lesinare nulla".

Fonte: Etrusca Basket San Miniato