Giochi ai bambini in ospedale dalla Croce Rossa di Pescia

Anche in occasione della Pasqua la Croce Rossa di Pescia, come aveva già fatto in altre festività, è tornata nel reparto pediatrico del San Jacopo per consegnare dei giochi ai bambini ricoverati.

“Abbiamo voluto ripetere questo gesto pensando ai piccoli che nei prossimi giorni saranno in ospedale - hanno detto Carlotta Michi, Xhevana Prelaj, Chiara Iozzelli, Laila Nocito, Simonetta Filone (vice presidente del comitao pistoiese) - consegnando i doni al direttore della struttura il dottor Rino Agostiniani e al personale sanitario.

Alla donazione erano presenti per la direzione sanitaria sanitaria e infermieristica i dottori Leonardo Capecchi e Paolo Cellini e Cinzia Nattini che hanno sentitamente ringraziato per il gesto di solidarietà.

Fonte: Asl Toscana Centro