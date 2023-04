Certifica le tue competenze digitali con ICDL Firenze

Vuoi ottenere un punteggio extra per le graduatorie di ogni tipo di concorso pubblico? Sei in cerca di un nuovo lavoro?

Le certificazioni ICDL (International Certification of Digital Literacy) rappresentano uno standard riconosciuto a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda le competenze digitali, essenziali in una società sempre più smart e tecnologica.

I percorsi di certificazione ICDL coprono ogni genere di pubblico, rispondendo alle esigenze della scuola, dell’università e del mondo del lavoro. Sono per questo spendibili e riconosciute in diversi ambiti:

- CONCORSI PUBBLICI (punteggio in graduatoria);

- ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERSITÀ (crediti formativi);

- MONDO DEL LAVORO, in quanto sono riconosciute da molte aziende multinazionali e adottate dalle agenzie del lavoro come standard di riferimento.

La prenotazione è semplice e veloce e può essere fatta in totale autonomia mediante la piattaforma di prenotazione online ICDL Firenze.

È possibile acquistare un singolo esame, pacchetti di più esami e il materiale didattico, utile per prepararsi al meglio.

Da oggi è possibile effettuare gli esami comodamente da casa, scegliendo tra le modalità disponibili quella da remoto. Tutto quello che serve è un computer, delle cuffie e una webcam!

LE PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

ICDL Firenze offre il più ampio ventaglio di percorsi certificatori in Toscana:

- ICDL Essentials, il primo percorso di certificazione proposto dal nuovo programma ICDL. Certifica l’acquisizione delle competenze di base necessarie per vivere pienamente le opportunità offerte dalla società digitale. Si compone di due esami: Online Essentials e Computer Essentials.

- ICDL Prime, un percorso di certificazione completo per chi vuole accostarsi al mondo digitale in modo consapevole ed efficace. Per il mondo della scuola si rivolge in particolare agli studenti. Per ottenerla si devono superare quattro esami: Computer Essentials, Online Essentials, Information Literacy, Application Essentials.

- ICDL Base, che attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Anche in questo caso gli esami da sostenere sono quattro: Computer Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing.

- ICDL Full Standard, percorso di certificazione che aiuta a sfruttare a pieno le opportunità date dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Chi consegue questa certificazione, non solo sarà grado di utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma anche di navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online. Gli esami da superare sono sette: Computer Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing, IT-Security, Online Collaboration, Presentation.

I moduli sostenuti per ottenere una certificazione sono cumulabili e validi anche per l’ottenimento di una differente certificazione che li include, insieme ad altri, nel suo percorso.

Ad esempio, sostenendo i quattro moduli Computer Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing, si possono ottenere due certificazioni: ICDL ESSENTIALS + ICDL BASE.

Esistono anche le cosiddette certificazioni singole, tra cui Digital Marketing, IT Security e Using Database, conseguibili sostenendo un unico esame e molto utili per chi è in cerca di un nuovo lavoro in uno di questi ambiti.

Tutti i certificati ICDL, ad eccezione del Full Standard, non hanno scadenza e non necessitano per questo di aggiornamento. La certificazione ICDL Full Standard è rinnovabile entro e non oltre 5 anni dalla data di conseguimento mediante il superamento dell’esame ICDL Full Standard Update rispondendo a domande che vertono su tutti i sette moduli che compongono la certificazione.

LA BOOKING PLATFORM “ICDL FIRENZE”

ICDL Firenze non è una semplice booking platform, ma una vera e propria guida alle certificazioni ICDL.

ICDL Firenze è infatti al fianco dell’utente, guidandolo sia in fase di scelta della certificazione da sostenere che di prenotazione esami. Cerca di rispondere agli eventuali dubbi, non solo mediante la sezione FAQ, dove è possibile trovare risposta ai principali quesiti sul tema, ma anche attraverso un servizio di assistenza dedicato, a cui si può accedere sia mediante e-mail che Live Chat.

La piattaforma ICDL Firenze è di esclusiva proprietà di Effe Diligence s.r.l. SB, società di consulenza integrata, certificata ISO 9001:2015, che mette a disposizione delle aziende un ampio ventaglio di servizi, dando così la possibilità di creare un piano di consulenza personalizzato a seconda delle esigenze.

Effe Diligence s.r.l. SB è anche agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, in grado di offrire quindi numerose tipologie di corsi di formazione, fruibili sia in presenza che online, attraverso la piattaforma Effe Learning.

Prima società del circondario empolese Valdelsa a diventare Società Benefit, promuove un nuovo modo di fare impresa, con l'obiettivo di portare un beneficio alla collettività e alla biosfera.

