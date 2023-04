In carcere per la rapina ai fidanzati 43enne che si era dichiarato estraneo ai fatti

Lo scorso 4 aprile la questura di Pistoia ha trasferito in carcere un 43enne residente in città per reati contro il patrimonio e di droga.

In particolare l'uomo è indagato per la rapina dello scorso 21 ottobre, quando una coppia di fidanzati venne minacciata da due uomini in tarda notte con arma da taglio e cacciavite. La rapina fruttò preziosi e contante.

Il 26 ottobre il quarantenne venne arrestato assieme a un connazionale 22enne. Durante l'interrogatorio di garanzia quest'ultimo confessò l'accaduto, l'altro si dichiarò estraneo ai fatti e il tribunale del Riesame accolse il ricorso. Dall'arresto si passò all'obbligo di dimora.

Le indagini non terminarono e la polizia, nello specifico la squadra mobile, ha portato ulteriori indizi a suo carico, anche per spaccio di cocaina che durava da almeno due anni.

Per questo è stata applicata la custodia cautelare nel carcere Santa Caterina di Pistoia.