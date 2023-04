In pensione il Sostituto Commissario Nunzio Stigliano, i ringraziamenti di Empoli in Azione

Come partito politico Empoli in Azione, vogliamo ringraziare la Questura di Firenze ed in particolare il Questore Maurizio Auriemma, per aver previsto la sosta nella nostra città del camion aderente al progetto “una vita da social”. Questo progetto pensato dalla Polizia di Stato è una campagna di formazione itinerante dedicato all’uso consapevole e responsabile della rete, dedicato soprattutto ai giovani.

Cyberbullismo, adescamento on line, truffe, reati attinenti alla sfera sessuale, sono questi i pericoli che si trovano negli spazi virtuali dove spesso in questi ambienti i giovani si trovano a navigare da soli senza la “bussola” delle famiglie e degli educatori, a causa anche dell’analfabetismo virtuale di quest’ultimi. Ecco allora che un progetto come questo, mira ad un’educazione e ad uso consapevole della “rete” da esercitare con serietà e responsabilità. Vogliamo inoltre ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro straordinario che stanno sviluppando nei nostri territori. Tutti i cittadini avranno notato una maggiore presenza di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale nella nostra città soprattutto in quei luoghi che nel passato avevano destato allarme e preoccupazione tra i residenti e la popolazione.

Ed infine vogliamo anche ringraziare una colonna del Commissariato di Empoli che da un paio di mesi ha raggiunto il traguardo della meritata pensione; ci riferiamo al Sostituto Commissario Nunzio Stigliano. Se il nostro sistema di Ordine Pubblico ha sempre funzionato, se la nostra comunità fondamentalmente è sicura, lo dobbiamo anche al lavoro silenzioso di persone come Nunzio Stigliano che negli anni ha sempre lavorato con serietà, professionalità, facendosi apprezzare dai colleghi, dai Dirigenti che si sono succeduti, dai tifosi e da tutta la cittadinanza.

Luca Ferrara

Empoli in Azione