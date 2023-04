Livorno Calcio, la cessione a un finanziere brasiliano

Vale circa 650mila euro l'Unione Sportiva Livorno Calcio 1915: questa la cifra per la cessione dalla dirigenza di Paolo Toccafondi a quella del finanziere brasiliano Joel Esciua. Fino al termine del campionato l'ex presidente del Prato manterrà gli amaranto, domani però si terrà la conferenza stampa dove saranno delineati i termini della cessione.

Il Livorno milita adesso in serie D, con 1.900 tifosi abbonati allo stadio Picchi per le partite interne. Durante gli anni in Serie A, sotto la gestione di Aldo Spinelli, gli abbonati erano dieci volte tanto.