Montopoli elogia il 'suo' cioccolato: visita alla Menichetti

Cioccolato made in Montopoli in Val d’Arno. Artigianalità e passione sono alla base del lavoro quotidiano dell’azienda Menichetti Cioccolato, con sede proprio nella zona industriale di Montopoli. L’azienda nasce ufficialmente nel 2002, ma trova le sue origini nella bottega artigiana della famiglia Menichetti attiva dal 1960.

«Abbiamo scelto, come giunta, – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – di far visita a una delle eccellenze del nostro territorio. Una delle caratteristiche della nostra zona industriale è la varietà delle aziende presenti. Un dato che ci permette di avere eccellenze in diversi settori. Abbiamo visitato l’azienda. Tra poco sarà Pasqua, uno dei momenti in cui il consumo di cioccolata è più forte. Il mio appello è quello di conoscere e apprezzare i produttori locali cercandoli tra gli scaffali dei negozi. Mangiare locale fa bene alla comunità e alla nostra economia, soprattutto in un periodo molto complesso per le piccole aziende».

Un incontro che ha l'obiettivo anche di coinvolgere la Menichetti nei prossimi eventi di promozione del tessuto economico di Montopoli.

«Ringraziamo il sindaco e la giunta – afferma in una nota CONFAPI Pisa –­ per aver raccolto il nostro invito e aver fatto visita a un’importante realtà produttiva del nostro territorio. Menichetti Cioccolato Srl, nostra azienda associata, rappresenta quella qualità del made in Italy da preservare e valorizzare. Per queste ragioni, come associazione di categoria – conclude CONFAPI – abbiamo aperto un canale tra l’istituzione comunale e l’azienda, certi che da questo possa nascere un progetto per lo sviluppo del nostro tessuto produttivo».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa