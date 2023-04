Pan di Ramerino, il migliore del 2023 è della Pasticceria Stefania

Giovedì 6 aprile, dalle 11 alle 13, presso la Pasticceria Buonamici di Firenze, bottega storica attiva in San Frediano dal 1949, ha avuto luogo la I edizione del concorso gastronomico “Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino” aperto a forni e pasticcerie dell'area metropolitana.

Vincitore con 35 punti su 35 disponibili è risultata la PASTICCERIA STEFANIA (via Marconi, Firenze) che ha staccato di 3 lunghezze il PANIFICIO FANTASIE DI PANE (Grassina). Terzo classificato il FORNO ALL'ANGOLO (via Marconi ang. Via Cairoli a Firenze).

L’evento, presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente e fondatore di Festival delle Pasticcerie, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze: il pan di ramerino ha infatti un'origine che si perde nelle tradizioni del Medioevo fiorentino.

L'evento è organizzato da Festival delle Pasticcerie e Casa della Nella, già creatori da 15 anni di tutti i contest legati alle tradizioni dolciarie dell'area metropolitana come “La miglior schiacciata alla Fiorentina” (12 edizioni svolte), “La miglior schiacciata con l'uva”, “Lo zuccotto fiorentino tra tradizione e modernità”, “Il miglior cantuccio di Prato”, in collaborazione con la Pasticceria Buonamici location ospitante.

A decretare il podio, una Giuria di esperti gastronomi, tra maestri fornai, pasticceri e giornalisti, con a capo Gabriella Mari, fondatrice della prestigiosa Scuola di Cucina “Cordon Bleu”: la prima scuola di cucina aperta in Italia nel 1985 e da 10 anni anche Facoltà universitaria. Insieme a lei: Sabina Bigozzi di “Chocolate award”, Massimo Cortini, maestro fornaio e creatore del ristorante fiorentino itinerante “Casa della Nella”, Zeno Vannini, pastry chef presso la Pasticceria Vannino di Calenzano, recente vincitore del contest “Il Miglior cantuccio di Prato”, Enrico Burrini, responsabile commerciale INVIOLA per conto di ACF Fiorentina, Iacopo Nathan inviato del quotidiano “La Nazione”, Tiziana Cini, food photographer e fotografa ufficiale di questo e degli altri concorsi di “Festival delle pasticcerie”.

Ai primi 3 classificati una pergamena ricordo e dei buoni acquisto in materie prime presso Carra distribuzione spa: nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni, ristoranti e main sponsor del concorso che gli organizzatori desiderano ringraziare.

Ci vediamo il prossimo 17 maggio, nel Comune di Calenzano, con la II edizione dello Zuccotto Fiorentino.