Pasqua e Pasquetta sulle mura di Pisa riaperte

Il Giardino Scotto e il ritrovato camminamento in quota saranno aperti in via straordinaria nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo.

Dopo l'inaugurazione dello scorso 24 marzo, sarà così possibile per turisti e pisani cogliere l’occasione di vedere la città e l’Arno da una prospettiva del tutto inedita, attraverso il percorso sulle mura nel tratto compreso tra la Torre di Sant’Antonio e il Bastione Sangallo.

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, gli orari saranno 10.00-12.00 e 16.00-19.00. Il servizio di apertura gratuita delle mura al Giardino Scotto è garantito da CoopCulture, la società che gestisce anche l’accesso alle Mura di Pisa, mentre l’apertura del Giardino Scotto è assicurata da EuroAmbiente.

Saranno aperte anche le Mura con ingresso da piazza del Duomo ai Lungarni con orario 10.00/20.00 (biglietto a 5 euro, residenti a 3 euro).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa