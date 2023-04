"Resistenza e Liberazione", a Cigoli dibattiti e cena in musica con l'Anpi

Vincanto

L'Anpi di San Miniato, insieme ad Arci Valdarno Inferiore, Canto Rovesciato e Vincanto, e con il patrocinio del Comune di San Miniato, organizza per sabato 22 aprile 2023 un'intera giornata dedicata alla Resistenza e alla Liberazione.

Le varie iniziative, che si avvieranno a partire dalle 16.00, si svolgeranno nei locali della casa del popolo di Cigoli.

Tutto avrà inizio con un Laboratorio di canto corale a cura dei Vincanto, trio sanminiatese attivo da oltre vent'anni in tutta Italia, protagonista di un percorso di ricerca sui canti popolari e sulla storia locale.

Il laboratorio ha come titolo "L'antifascismo e la Resistenza nei canti popolari". Per partecipare la quota è di 10 euro e la prenotazione è fortemente consigliata (info@cantorovesciato.it e 3498163917 anche whatsapp).

A seguire, alle ore 18.00, si terrà un dibattito sul significato della Resistenza oggi nel mondo. La sezione Anpi di San Miniato vuole affrontare, con questo confronto pubblico, il concetto di Resistenza nel presente, per ribadire l'importanza della "memoria attiva" che è uno dei principi fondamentali per l'associazione.

Le ospiti e gli ospiti saranno comunicati nei giorni precedenti al 22 aprile.

Alle ore 20.00 la Casa del Popolo di Cigoli preparerà una Cena Resistente a Buffet, al costo di 20 euro a persona (per bambine e bambini fino a 12 anni il costo è di 12 euro, sotto i sei anni gratis). Il menu prevede: Pappa al Pomodoro, Primo alle verdure, Arista e contorno (Frittata per menu vegetariano), Schiacciata di Pasqua. Prenotazioni per la cena chiamare Cristina al numero 3475079284.

Dopo la cena i Vincanto presenteranno il loro nuovo spettacolo, "Campi di battaglia" - Voci in cerca di pace. Sul palco Ilaria Savini, Alessandro Cei e Simone Faraoni si incammineranno nella storia vicina e lontana, alla ricerca del movimento pacifista, che più o meno vent'anni fa era molto attivo e che ora si fa sentire con molta meno forza di allora.

"Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere diverse associazioni del territorio per lavorare a fianco dell'Anpi", dichiara il presidente della Sezione Delio Fiordispina. "Questa partecipazione è anche il segno che tante e tanti sentono l'importanza di prendere parte, di dichiarare la propria posizione, di fronte ad una politica istituzionale che troppo spesso tende a fare spallucce sulle colpe e sugli orrori del fascismo e a minimizzare l'importanza dei principi e dei valori che hanno animato la Resistenza. Organizziamo una giornata di riflessione collettiva, di studio e di approfondimento perché ce n'è bisogno. Per rispondere, per esempio, al pressappochismo del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che confonde un gruppo di pensionati con un reparto delle forze di occupazione tedesche e poi si scusa fuori tempo massimo; per rispondere al tentativo quotidiano della Presidente del Consiglio Meloni e del suo governo di mettere in atto una vera e propria controriforma culturale, in cui parole come Nazione, Patriota, Doveri, Destino, Italiani, opportunamente connesse, rappresentano una visione del mondo che trasuda neonazionalismo". Conclude: "Con questa giornata vogliamo anche ribadire la necessità urgente di costruire un presente e un futuro di pace e di uguaglianza. È questo che anima le nostre iniziative, nel pieno spirito della Costituzione e anche per questo abbiamo aderito con convinzione alla Terza Marcia per i diritti umani di sabato 6 maggio 2023".

Per informazioni sulla giornata del 22 aprile si può contattare la sezione Anpi di San Miniato scrivendo a anpisanminiato@gmail.com.

Fonte: ANPI San Miniato