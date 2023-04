Riprende la corsa dell'Under 15 Eccellenza, stop per l'Under 14 Elite

L’Under 15 Eccellenza batte il Pino Basket al PalaBetti, l’Under 14 Elite cade a Massa e Cozzile.

Under 15 Eccellenza

Tornano a correre i ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti rispettano i pronostici e chiudono sull’86-38 la pratica Pino Basket. Gara a senso unico e subito indirizzata dai gialloblu che scappano via nel primo quarto toccando il 34-9 alla prima sirena, preludio al 60-19 che manda le squadre al riposo lungo. Così, con la gara ormai ipotecata, la seconda parte serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domanica 16 aprile alle 11.30 al PalaBetti contro l’Argentario.

ABC CASTELFIORENTINO – PINO BASKET 86-38

Tabellino: Borghesi 19, Bonora 10, Agbegninou 18, Zecchi 20, Bufalini 8, Matteini 5, Bini 3, Baldi 3, Garbetti, Rosi, Beshaj, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 34-9, 26-10, 12-5, 14-14

Under 14 Elite

Prima sconfitta della seconda fase per i ragazzi di Alessandro Mostardi che cadono a Massa e Cozzile nel recupero della prima giornata. 80-61 il finale che racconta una gara decisa nei primi minuti della terza frazione, quando i locali piazzano un parziale che i gialloblu non riescono a colmare. Il tutto dopo un ottimo approccio, con l’Abc che tocca il 18-24 al primo riposo, salvo poi subire il contro break dei padroni di casa nella seconda frazione che vale il 42-38 all’intervallo. Nella ripresa la squadra di casa allunga (63-53 al 30′) e nell’ultimo quarto non arriva la reazione castellana.

Prossimo impegno martedì 18 aprile alle 19.30 sul parquet di Prato.

BASKET MASSA E COZZILE – ABC CASTELFIORENTINO 80-61

Tabellino: Poggesi 16, Matteini 27, Fedeli 7, Costantini 3, Lauretti 5, Pagliai 3, Matteuzzi, Rosi, Antoni ne, Simoncini ne, Zampacavallo ne. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 18-24, 24-14, 21-15, 17-8

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino