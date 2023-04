Rotary, il professor Anselmi con gli allievi del Cattaneo

Continua la tradizione del Club Rotary di Castelfranco di sotto di promuovere azioni positive nei confronti della comunità, nel solco dei principi e valori fondanti il Rotary. Questa volta l’attenzione del Club è stata posta sulla opportunità di fornire strumenti di approfondimento storico economico agli allievi dell’Istituto C. Cattaneo di San Miniato. Il progetto ideato dal Rotary si è sviluppato con la collaborazione dei docenti dell’Istituto Cattaneo Prof.ssa Luisa Marra e Prof.ssa Silvia Quintavalle e con la supervisione del Professor Luca Anselmi Professore ordinario di economia aziendale nell’Università di Pisa e docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma.

Poiché Il progetto ha riguardato le ultime classi della scuola è stato ritenuto utile fornire agli alunni della quinta classe elementi conoscitivi capaci di fornire chiavi di lettura di situazioni economiche e aziendali complesse che nella prossima vita lavorativa o di studio universitario avrebbero potuto incontrare.

La relazione tenuta dal Professor Anselmi ha avuto come oggetto la nascita e gli sviluppi delle aziende statali in Italia con particolare riferimento a quel fenomeno tutto italiano chiamato IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale ) che ha caratterizzato e condizionato la vita economica d’Italia per 70 anni e che, seppur con altri nomi e modalità, continua ad influire sulla vita economica del nostro Paese. Il Relatore ha anche posto l’accento sulla peculiarità di un’altra realtà economico societaria fondata dallo Stato nel 1953 da Enrico Mattei che tanta importanza ha avuto nella vita economica italiana e che dal 1992 opera con il nome di ENI spa (Ente Nazionale Idrocarburi).

La relazione ha catturato l’attenzione di tutti i presenti per la chiarezza espositiva del Relatore e per alcuni contenuti inediti o poco conosciuti .

Al termine della conferenza il Professor Anselmi ha risposto a domande e condiviso riflessioni con allievi e docenti dell’Istituto presenti, i quali ben volentieri si sarebbero intrattenuti oltre i tempi fissati, ma il suono della campanella ha chiuso una mattinata davvero interessante e produttiva.