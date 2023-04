Rotonda via Bonaparte, Cordone (Lega): "Migliora viabilità e sicurezza"

Marco Cordone (Segretario e Consigliere comunale della Lega a Fucecchio), interviene sulla realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione tra via Bonaparte e via Sotto La Valle con la seguente dichiarazione: "Nel Consiglio comunale dello scorso 23 marzo, la massima Assemblea elettiva della città dell'omonimo Padule, ha ratificato una delibera della Giunta comunale, di finanziamento della rotatoria stradale all'intersezione tra via Bonaparte e via Sotto La Valle(presso la Madonnina dello Zucchi), finanziamento ottenuto attraverso un contributo ministeriale di euro 62.500 e noi della Lega abbiamo votato convintamente a favore(Consiglieri Cordone e Porciani), dato che è dal 2020 che ci stiamo occupando sia con apposite interrogazioni presentate al Sindaco Spinelli che con tutto un lavoro certosino di sopralluoghi, delle questioni legate alla viabilità, in quella zona strategica denominata popolarmente, la Madonnina dello Zucchi, proponendo la sostituzione degli anti estetici ed ingombranti new jersey di plastica con una rotatoria in cemento che, come ha detto anche il Sindaco in quella seduta di Consiglio, avrà un diametro un po'più grande per questioni di sicurezza stradale, di quella attuale realizzata con birilli di plastica. Inoltre, secondo noi, a supporto della rotatoria in questione, dovrà essere realizzata un'apposita segnaletica stradale, orizzontale e verticale. In Consiglio comunale è stato riferito dall'Amministrazione che l'esecuzione dei lavori dovrà concludersi entro il 30 luglio di quest'anno e noi costruttivamente, vigileremo in tal senso. Voglio infine ringraziare per il supporto che mi hanno dato in questi anni nel seguimento di tali problematiche legate alla viabilità e alla Sicurezza stradale di Fucecchio, i Consiglieri del Direttivo locale Stefano Cartocci e Manuel Auseretti".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa