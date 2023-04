Secondo ko per l'Use, con Virtus Imola finisce 76-67

Turno infrasettimanale amaro per l’Use Computer Gross. La squadra biancorossa incassa il secondo ko in tre giorni perdendo 76-67 sul campo della Virtus Imola. La gara è per lunghi tratti equilibrata e si decide in negativo per i biancorossi con un parziale incassato nel finale della seconda frazione che spacca in due la partita. A quel punto, nonostante il generoso tentativo di rimonta, la formazione di casa controlla la gara e va a vincere il match.

Casella inizia con la specialità della casa, la tripla del 2-3, con Galassi che poco dopo fa lo stesso segnando il 10-4. Costa riavvicina l’Use fino al 12-11 e, nel finale di tempino, Giannone riporta i suoi sul più 1: 19-20. Il libero di Tommasini manda le squadre al primo riposo sul 20-20 e, alla ripresa del gioco, Imola mette un parziale di 6-0. Mazzoni sblocca i suoi ma arriva ancora un allungo dei padroni di casa a cui replica Casella con la tripla del 32-25. Fa lo stesso Sesoldi per il 32-28 ma ecco un altro parziale di 8-0 che, nell’economia della partita, si rivelerà decisivo. All’intervallo siamo 40-28. Dopo il canestro di Vigori la Computer Gross torna a segnare con Sesoldi e, dopo il più 15 di Galassi (43-31), ancora Sesoldi prova a riportare sotto i suoi con un parziale di 0-10 suggellato dai liberi di Giannone: 46-41. Mladenov torna a segnare iniziando e chiudendo un contro-parziale di 9-0 (55-41) ed al 30’ siamo 56-46. Galassi mette subito una bomba ed è pronta la replica di Antonini. L’Use a metà tempino si riporta sul meno 8 con Costa ma Imola è sempre pronta a ribattere colpo su colpo tenendo i biancorossi sempre a distanza. Quando Morara mette la bomba del 72-59 al 7’ la gara è di fatto decisa e la Virtus Imola la chiude sul 76-67.

76-67

VIRTUS IMOLA

Morara 9, Aglio 11, Vigori 4, Magagnoli 9, Galassi 21, Mladenov 15, Carta, Soliani 1, Tommasini 6, Arcangeli, Covatta, Alberti. All. Regazzi

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 13, Costa 9, Nwokoye 20, Casella 15, Giannone 9, Mazzoni 2, Cerchiaro 5, Marchioli, Menichetti ne, Baccetti, Antonini 10, Agbortabi. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Cattani di Cittaducale

Parziali: 20-20, 40-28 (20-8), 56-46 (16-18), 76-67 (20-21)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa