Stop ai mezzi a benzina e diesel, 2 lettori su 3 non sono d'accordo

I lettori di gonews.it quando riflettono sulla questione dello stop ai mezzi alimentati a benzina e diesel vedono un pericolo per il loro portafogli.

Dal sondaggio settimanale terminato oggi, giovedì 6 aprile, la stragrande maggioranza dei lettori (quasi 2 su 3, il 65,18%) ha detto di non essere d'accordo con lo stop richiesto dall'Europa, ritenendo che i costi siano elevati per i cittadini. Il ricambio di questi mezzi, propendendo per l'elettrico o altri futuri carburanti a minor impatto sull'ambiente, potrebbe portare a un investimento maggiore rispetto all'acquisto di motori termici o termoibrici.

Meno del 35% dei lettori invece è d'accordo con lo stop approvato dal Consiglio europeo formato dai ministri dell'energia UE, ritenendo una priorità la questione inquinamento.

Un altro sondaggio è in pagina sul nostro giornale, potete votare da subito.