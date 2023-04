Tenta il furto di 130 euro di prodotti cosmetici, denunciata nel Pisano

Ha cercato di superare le casse senza pagare dei prodotti cosmetici che aveva prelevato dagli scaffali, ma è stata sorpresa dalla vigilanza e denunciata dalla polizia. È successo nel pomeriggio di ieri, dopo le 15.30, quando una pattuglia della questura è intervenuta in località Ghezzano a San Giuliano Terme, presso il supermercato Carrefour da cui era giunta la segnalazione di furto. Sul posto la polizia ha trovato una donna, 51enne di Cascina, che intanto era stata fermata dal personale addetto alla vigilanza. Secondo quanto ricostruito poco prima la 51enne aveva asportato 24 prodotti cosmetici, dal valore complessivo di circa 130 euro, cercando di superare le casse senza pagare. La donna è stata denunciata per tentato furto aggravato in esercizio commerciale, mentre la merce è stata restituita alla direzione del negozio.