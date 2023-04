Torna Cammingustando, la passeggiata enogastronomica a Monsummano Terme

Dopo le prime due edizioni di successo, torna CamminGustando, la passeggiata enogastronomica ideata dall’associazione Senza Tempo di Matteo Del Rosso e Daniele Ruotolo insieme all’amministrazione del comune di Monsummano Terme.

L’appuntamento è per domenica 7 maggio, con partenza alle ore 10 da Piazza del Popolo a Monsummano, dove verrà consegnato a tutti i partecipanti il kit per affrontare la camminata.

La filosofia di CamminGustando è quella di vivere un’esperienza a contatto con il verde, riconnettere le persone con la natura e il territorio, passeggiando tra boschi, sentieri, salendo sui colli, scoprendo piccoli borghi, panorami mozzafiato, bellezze naturali come le cave di Monsummano, e gustare sapori locali lungo un percorso di 12 o 14 chilometri a seconda della scelta della strada seguita.

Il percorso di tipo escursionistico è semplice, prevede alcuni tratti in salita ed è adattabile per tutti, ma si consiglia di indossare le scarpe da trekking o trail running.

Si parte da piazza del Popolo a Monsummano dove sarà possibile ritirare il kit, a partire dalle ore 9. La prima tappa è a Villa Martini, sede del Mac’N, Museo di Arte Contemporanea e del Novecento dove in questo momento è esposta la mostra di Frank Federighi “Caricature” (ingresso libero). A tutti i partecipanti viene consegnato un gadget. La direzione della strada da percorrere è poi quella che sale verso Monsummano Alto lungo il sentiero Cai 32/a fino all’arrivo alle Cave, in cui è prevista una visita alla Cava Grande, al Paretone e alla Cava grigia con la possibilità di rifocillarsi la primo punto ristoro con le eccellenze enogastronomiche locali.

La salita prosegue e raggiunge il torrente alle rave, anche qui i camminatori possono recuperare energie con il secondo assaggio della giornata. Ma mai fermarsi perché il percorso di CamminGustando porta, attraverso un bellissimo sentiero nel bosco, al borgo medievale di Montevettolini, piccolo gioiello che si animerà in tema grazie all’attività della pro loco Rondò con la rievocazione della festa che si svolgeva in paese. Questo sarà un momento ideale per fermarsi e godersi un pausa pranzo in un luogo bellissimo, in cui oltre all’assaggio previsto dal percorso, si potranno degustare, a pagamento, prelibatezze locali con ai banchi dello street food organizzato dalle associazioni del territorio. Chi vuole preparare, oltre al corpo, anche la mente alle fatiche del secondo tratto de percorso, può partecipare alle sessioni di yoga gratuite con l’istruttrice Annu Balducci.

Il ritorno alla base passa per il bivio che da Montevettolini, da un boschetto fino all’arrivo in località Meosecco dove è possibile scegliere se accorciare il percorso oppure proseguire la strada arancione.

L’arrivo è previsto nel pomeriggio a Villa Martini dove sono state organizzate tante iniziative per attendere i camminatori. Dopo una giornata di degustazioni, il gran finale è lo show cooking della chef Michela Starita, ambasciatrice del Gusto Doc Italy per la provincia di Pistoia e ambasciatrice nel mondo della Cipolla Rossa di Tropea Igp. Il piatto da lei preparato si può sia vedere per carpire i segreti della ricetta, ma anche assaggiare.

Ma non è finita qui, perché la lunga giornata di CamminGustando si conclude a Villa Martini con una bella festa, un concerto di musica dal vivo e un aperitivo collettivo.

Partecipare a CamminGustando è molto semplice: si possono ancora acquistare i biglietti attraverso le promozioni online ancora attive sul sito www.cammingustando.it e seguendo le attività e gli aggiornamenti dell’evento sulle pagine social (Facebook e Instagram) dedicate.

Nel prezzo del biglietto (18 euro regular ticket; 20 euro last ticket) sono compresi: gadget, card per le degustazioni lungo il percorso, assaggi di prodotti di eccellenza del territorio, animazione, assicurazione medica per ogni partecipante. I bambini da 6 a 15 anni potranno partecipare con biglietto a prezzo ridotto (10 euro), mentre l’accesso al percorso è gratuito per i bambini e le bambine fino a 5 anni.

Un omaggio da parte del Pet Store Conad sarà consegnato anche a tutte le persone che prenderanno parte alla passeggiata enogastronomica insieme a un amico a 4 zampe. Sara presente anche un’associazione cinofila con i suoi istruttori.

I percorsi sono due: arancione (12 chilometri con un dislivello di 550 metri), verde (14 chilometri con un dislivello di 640 metri).

Gli organizzatori, l’associazione “Senza Tempo” e il Comune di Monsummano Terme, ringraziano i partner della manifestazione e le aziende che faranno degustare i propri prodotti di eccellenza ai camminatori: Pet store Conad Cintolese, Bufalcioffi e le sue mozzarelle, Polli ed i suoi sottoli, Ipercarne con i suoi salumi, Panificio Ferrari e la sua focaccia, Azienda Agricola Le Palme e la sua frutta, Azienda Agricola il contadino ed il suo miele, Strada dell’olio e vino di Montalbano, Bioacqua.

“Siamo alla terza edizione di CamminGustando - dichiara Matteo Del Rosso, direttore artistico dell’associazione Senza Tempo - quest’anno la manifestazione è più ricca di eventi. Specialmente nel borgo di Montevettolini, con la rievocazione medievale ci saranno tantissime sorprese, tra i quali i Giullari del mestiere una band medievale molto bella. Il percorso è stato arricchito di scenari molto affascinanti e anche di artisti che si incontreranno camminando. Una delle novità è il piatto della chef Michela Starita che a Villa Martini proporre una sua specialità con uno show cooking, dopodiché si potrà restare a Villa Martini a godersi il concerto delle Molecole d’amore. Ringraziamo tutte le persone che collaborano con noi e il Comune di Monsummano, un’amministrazione ambiziosa come noi, con la quale si lavora molto bene”.