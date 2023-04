Torta di mele con roselline di pasta sfoglia

Buongiorno oggi ringrazio Lellalella che mi ha dato questa ricetta della Torta di mele, una torta classica che ognuno di noi può personalizzare. Lellalella mi ha concesso anche la foto della torta e questa è speciale perché l'aveva preparata per il compleanno di una sua amica e l'ha decorata con le rose di pasta sfoglia. Che bella sorpresa che le hai fatto!

Tanti Auguri di Buona Pasqua!

Torta di mele di Lellalella

2 uova

1 etto e mezzo di zucchero

1 yogurt alla vaniglia

200 gr di farina 00

60 gr di olio di semi

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

3 mele grandezza media

La scorza grattugiata di un limone non trattato

Preparazione:

Montate le uova con zucchero, aggiungete lo yogurt, l’olio mescolate e poi la farina, amalgamate il tutto per bene. Per ultimo aggiungete la bustina di vanillina e il lievito e la scorsa grattugiata di un limone e mescolate con cura. Tagliate a fette le mele e per non farle scurire strizzateci sopra un po’ di limone. Mettete il composto nello stampo imburrato e infarinato e sopra decorate con le fettine di mela a piacere. Dopo una bella spolverata di zucchero e cannella. Infornate a 180 gradi per trentacinque minuti circa a forno preriscaldato .

Lellalella

Ricetta per le rose di pasta sfoglia per decorare la torta

Ingredienti

Una confezione di pasta sfoglia

Marmellata a piacere

Una mela

Zucchero q.b.

Preparazione

Tagliate la pasta sfoglia a strisce di 3-4 cm. Spennellate con la marmellata, poi mettete le fettine sottilissime di mela e arrotolate le strisce su sé stesse. Nel centro mettete una ciliegina sciroppata e poi spolverate sopra un po’ di zucchero e infornate a 180 gradi per 20 minuti circa.

Lellalella

