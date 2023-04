Truffa anziano con un finto incidente stradale, sorpreso dai carabinieri e arrestato

Mentre si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali, un 38enne italiano pluripregiudicato per truffa, rapina e ricettazione, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze Oltrarno con sospensione della misura e contestuale ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Firenze. Nei giorni scorsi l'uomo è stato sorpreso dai militari e denunciato, dopo aver simulato un incidente stradale con un anziano di 79 anni. È successo il 31 marzo in via Simone Martini, dove il 38enne ha raggirato l'anziano, facendosi consegnare una cospicua somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. Il fatto è accaduto sotto gli occhi dei carabinieri che, intervenuti tempestivamente, hanno interrotto la truffa e permesso la restituzione del denaro al 79enne.

Il 38enne, arrestato, è stato tradotto presso il carcere di Firenze Sollicciano. Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l'effettiva responsabilità rispetto alle ipotesi di accusa saranno vagliate dall’Autorità Giudiziaria inquirente. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori.