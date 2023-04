Use Scotti Rosa in vetta, Cioni: "Felici, le ragazze lo meritano"

La felicità abita in casa dell’Use Rosa Scotti. La vittoria nello scontro diretto di La Spezia certifica il primo posto alla fine della stagione regolare e basterebbe solo questo per accomunare in un grande applauso la squadra ed i suoi diversi staff, capaci di fare gruppo e disputare fino ad oggi un campionato strepitoso. Della gioia di tutti quanti è interprete coach Alessio Cioni. “Siamo felici – attacca – per quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Lo dicono i numeri, le quattro sconfitte stagionali, il primo posto matematico, le vittorie consecutive in questo girone di ritorno. Le ragazze se lo sono meritato, sono state sempre a lavorare con impegno ed entusiasmo, con pochi cali di concentrazione e quindi sono veramente felice di tutto questo. Quello che ora dobbiamo fare è prepararci al meglio per i playoff quando, di tutto quanto abbiamo fatto fino ad oggi, resterà solo il fattore campo. Per il resto tutto si azzera e si riparte alla pari con le altre sette che hanno le stesse possibilità nostre di vincere il campionato. Questo passaggio ci proietta al meglio nella parte che conta della stagione e dovremo lavorare sulla continuità all’interno di ogni partita. In questi dieci giorni ci concentreremo su questo e la gara con Roseto che chiuderà la stagione regolare ci darà l’opportunità di avere un altro banco di prova”. “Per quanto riguarda il programma – prosegue – siamo già in palestra per poi dare, da venerdì, tre giorni liberi alle ragazze e ritrovarci in palestra martedì per preparare la sfida con Roseto. La settimana sarà importante anche per inserire Smutna che a La Spezia ha fatto bene ma che ovviamente ha bisogno di capire ed imparare i nostri meccanismi”.

Il coach chiude con un appello: “Aspettiamo tutti i tifosi al Pala Sammontana sia con Roseto che nei playoff perché queste ragazze meritano l’affetto del pubblico”. Su questo, davvero, nessun dubbio.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa