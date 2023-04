VisitEmpoli, il sito per far scoprire la città a turisti e residenti

Visitempoli.it è il nome del nuovo sito dedicato al turismo a Empoli, in doppia lingua e con 4 sezioni per farsi incuriosire sulle potenzialità attrattive della città.

Oltre alla parte online, anche la cartellonistica si rinnova con l'azzurro di Empoli rispetto al classico marrone, storico colore dei luoghi di interesse storico-culturale in città. Due mappe del centro saranno apposte alla stazione ferroviaria e in via Ridolfi, le due porte a sud e nord del centro città. I cartelli saranno installati entro fine mese di aprile e riguarderanno anche i 'castelli storici' di Pontorme e Monterappoli.

Quel che c'è da fare, da scoprire e da ammirare a Empoli invece è presente nelle sezioni tematiche del sito. Oltre agli appuntamenti annuali come il Beat Festival e la Città del Natale, sono disponibili anche percorsi a piedi sui percorsi del Cai e in bici per poter apprezzare Empoli e le sue campagne nel 'turismo lento' riscoperto dopo la pandemia.

In più da oggi sui social network Instagram e Facebook saranno attive anche le pagine VisitEmpoli_official

Il progetto è stato seguito da Adacto-Adiacent, che per la grafica ha scelto un "azzurro vibrante" e elementi stilistici stilizzati ispirati alla Collegiata.

Alla conferenza di presentazione in Palazzo Comunale hanno partecipato il sindaco Brenda Barnini, dell'assessora a Cultura e Turismo del Comune di Empoli, Giulia Terreni, di Caterina Maltinti, funzionaria ufficio Cultura e Turismo, curatrice del progetto VisitEmpoli, e per Adacto/Adiacent di Raffaella Signorini, chief operating officer, Alessandra Spiezia, senior project manager, e di Rosa Mammoli, digital content strategist.

"Abbiamo lanciato oggi il sito perché si parte verso l'alta stagione - ha commentato l'assessore alla Cultura Giulia Terreni -, tutto l'Empolese Valdelsa è richiesto. Secondo gli ultimi dati sull’affluenza turistica forniti dalla Città Metropolitana, a Empoli gli arrivi sono tornati nel 2022 a sfiorare quota 13.000 come nel 2019, ovvero nei mesi prepandemia Covid. In vista della Pasqua abbiamo tanti laboratori didattici con i nostri Musei e l'apertura dell'oasi di Arnovecchio, una meta da scoprire anche per gli empolesi. Avevamo bisogno di un sito che avesse informazioni veloci e semplici per il turista".

"Tra i nostri punti di forza - commenta invece il sindaco Brenda Barnini - Empoli ha l'essere in Toscana e nell'ambito territoriale di Vinci, Montaione e Certaldo. Il resto è uno sforzo che dobbiamo fare, questo è un investimento che abbiamo deciso per i milioni di turisti che vengono in Toscana e, dopo il primo giro classico delle città capoluogo, vogliono scoprire qualcosa di autentico che non sia battuto. Tra le tante iniziative, con l'apertura dell'ex Convitto dedicato ai laboratori per bambini a seguito della biblioteca, Empoli è un'ottima meta per chi cerca qualcosa da fare nel weekend con i bambini. In più, VisitEmpoli è un buon modo per far conoscere la città agli stessi empolesi che non sono pratici di alcuni zone a pochi chilometri da casa loro".

Elia Billero