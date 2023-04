Appalti truccati, Sistema Ambiente: "Azienda estranea"

Sistema Ambiente ha appreso dagli organi di stampa gli sviluppi della vicenda giudiziaria che coinvolge alcuni soggetti, tra cui l’ex amministratore delegato nominato dall’ex socio privato, in merito a un affidamento per alcuni mezzi per la raccolta rifiuti.

Sistema Ambiente precisa che l’azienda è estranea alla vicenda, non essendo in alcun modo direttamente coinvolta nell’indagine, e segue gli sviluppi con assoluta serenità riponendo la massima fiducia nella Magistratura.