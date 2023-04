Borgo di Lucardo ristrutturato: nasceranno 13 appartamenti

Il borgo di Lucardo alto, nell’omonima frazione di Montespertoli, è pronto a rinascere. La scorsa primavera il borgo è stato acquistato da una nuova proprietà che ha rilevato il luogo ed ha avviato le procedure per l’approvazione del Progetto Unitario Convenzionato.

Nella scorsa giunta comunale è stata approvata la delibera con la convenzione urbanistica, conseguente al P.U.C. approvato lo scorso dicembre, sottoscritta dalla società immobiliare che si impegnerà in una ristrutturazione del borgo conservativa che non modificherà lo stato architettonico attuale e lo stile storico del castello.

L'intervento coinvolgerà tutto il borgo e porterà ulteriore pregio e valore alla frazione che rappresenta il primo insediamento abitativo nella storia di Montespertoli

“La riqualificazione - sottolinea il sindaco Alessio Mugnaini - restituirà al borgo di Lucardo un volto ordinato e fedele alle proprie orgini e risolverà l’urgenza di valorizzazione che si è manifestata in questi anni. Questo può essere anche ulteriore tassello di sviluppo per il nostro paese che riqualifica uno dei più importanti e storici punti collinari del nostro territorio. Lucardo è probabilmente il più antico insediamento del comune di Montespertoli e nel quale ancora oggi è presente l’orginale porta di accesso al borgo sopra la quale è visibile lo stemma della famiglia Lucardesi. Siamo soddisfatti per l’approvazione di questo progetto, adesso aspettiamo l’inizio dei lavori che sarà il vero primo passo di cambiamento per il borgo dopo tanti anni di attesa”.

L’intervento avverrà tramite un insieme di opere che verranno realizzate in forza del Progetto Unitario Convenzionato approvato nella scorsa giunta e che coinvolgeranno parti significative del borgo: la corte interna, i parcheggi pubblici e privati, la gestione degli scarichi e la regimazione delle acque. L'intera corte sarà restaurata: sarà rimossa la parte deteriorata e sarà posata una nuova pavimentazione che si attenga fedelmente al contesto storico del borgo di Lucardo. Saranno quindi realizzati due nuovi parcheggi, uno ad uso misto pubblico/privato e uno a uso pubblico nella zona di Poggio Pagano, comprensivo di area verde, arredi e illuminazione pubblica che diventerà di proprietà comunale.

Esternamente gli edifici oggetto del piano si presentano completamente da ristrutturare e in stato di abbandono generale. La ristrutturazione del complesso immobiliare prevede la realizzazione di 13 appartamenti che saranno dotati di due posti auto ciascuna nel nuovo parcheggio.

La realizzazione delle suddette 13 abitazioni sarà effettuata tramite recupero completo delle volumetrie del castello e dell’ex frantoio. Le unità abitative saranno realizzate in varie metrature (da circa 60 a oltre i 100 mq) e diverso numero di vani. Una volta posizionati nel mercato permetteranno il ripopolamento di una frazione di grande valore culturale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa