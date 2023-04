Cane si perde, lo salvano i carabinieri

I carabinieri di Santa Luce (PI), nel corso di un normale servizio perlustrativo, alle prime ore del giorno, lungo il ciglio della strada, individuavano e soccorrevano un cane da caccia razza Breton. L’animale palesemente disorientato e spaventato ma curato ed in salute, era privo di qualsiasi elemento utile, collare con medaglia, o tatuaggi sul corpo che potessero aiutare i militari ad identificarne il proprietario. I Carabinieri pertanto portavano l’animale in caserma, rifocillandolo, ed accudendolo per tutta la mattina. Grazie poi al personale del locale Comune, accertavano, con apposito apparecchio che l’animale aveva impiantato sottopelle il previsto microchip, che lo inseriva nell’apposita anagrafe canina attribuendo allo stesso il nome del legittimo proprietario, che è risultato residente nel Comune di Santa Luce (PI). Contattato, l’uomo, spiegava ai militari che l’animale era fuggito da casa alle prime luci dell’alba dello stesso giorno e che fino a quel momento era stato impegnato nelle sue ricerche. A felice conclusione della vicenda l’uomo ringraziava i Carabinieri per aver ritrovato ed essersi presi cura del suo affezionato amico.