Casa Parkinson apre al pubblico per una mattina

Nella giornata internazionale dedicata alla malattia del Parkinson, martedì 11 aprile Casa Parkinson, con sede presso il presidio Canova (via Chiusi 4/2) nel quartiere 4, sarà aperta a tutti con orario 10-13. Sarà l’occasione per incontrare al completo il team dei sanitari che segue i pazienti con malattia di Parkinson: i neurologi, il neuropsicologo, il logopedista, la terapista occupazionale, il geriatra, il fisiatra, gli infermieri ma anche l’operatore della segreteria e i rappresentanti della Fondazione Fresco Parkinson Institute con cui l’Azienda ha stretto una innovativa collaborazione.

L’iniziativa nasce da un’idea della Fondazione Fresco Parkinson Institute e dell’Azienda sanitaria Usl Toscana centro che insieme alla Fondazione Santa Maria Nuova hanno recentemente rafforzato la loro partnership pubblico privata su Casa Parkinson con la firma di un protocollo d’intesa. In rappresentanza dell’Istituto fondato dall’avvocato Paolo Fresco, ci saranno Monica Norcini, vice direttore e Beatrice Melli direttore finanziario mentre per l’Azienda Sanitaria sarà presente la responsabile di Casa Parkinson, Paola Vanni. Grazie al progetto “Welfare Culturale” la Fondazione CR Firenze ha dato un importante contributo alla struttura attraverso interventi complementari che vogliono stimolare anche la componente psicologica ed emozionale dei pazienti con malattia di Parkinson.

Aprirà il programma alle 9.30 il collegamento da Treviso presso la palestra al secondo piano del presidio Canova con un convegno dal titolo “Dalle reti di cura alla cura in rete, 30 punti del manifesto per dare risposta ai nostri bisogni”, per la condivisione del progetto ‘Casa Parkinson’ cui seguirà alle 10 una tavola rotonda aperta alle domande dei pazienti e dei caregivers alla quale parteciperanno tutti i professionisti di Casa Parkinson e l’Associazione italiana parkinsoniani (AIP) sezione di Firenze.

Seguirà un intermezzo artistico con gli sbandieratori nei giardini di BiblioCanova e Sonoria, due spazi che insieme alla palestra dei Rossi sono stati resi disponibili per gli interventi complementari di Casa Parkinson dal Comune di Firenze.

Alle 12 al quarto piano di Bibliotecanova, ci sarà l’incontro con la comunità con una introduzione sulla malattia di Parkinson a cura di Massimo Cincotta, direttore della Unità Operativa di Neurologia di Firenze seguito da una breve presentazione del progetto di ‘Casa Parkinson’, a cura della responsabile Paola Vanni.

Nel corso della mattina sarà proiettato anche un video realizzato grazie al contributo della Fondazione CR per offrire una panoramica sugli interventi complementari, sulla riabilitazione e sulle cure del team sanitario.

Fonte: Asl Toscana Centro