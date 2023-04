"Ciò che conta", le opere di Mauro Petralli in mostra a San Miniato

Da sabato 15 aprile alle ore 18 (apertura dal mercoledì alla domenica, ore 17,00-19,30), fino al 29 dello stesso mese, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Miniato, l’Orcio d’oro, via Augusto Conti 48, ospita Mauro Petralli con la mostra "Ciò che conta", a cura di Andrea Mancini, un evento importante, che conferma il percorso di questo che è ormai un punto di riferimento per l’arte contemporanea, nella nostra area, ma anche più in là, con interessi che si vanno consolidando in varie parti d’Italia e anche all’estero.

Cerchiamo di avvicinare un pubblico importante a questo pittore originario di Montopoli Valdarno, "I più attenti – ci dice Andrea Mancini – lo capiranno a partire dalla locandina e dal catalogo, l’immagine scelta riproduce poeticamente un’opera di un artista non ancora abbastanza celebrato, ma indubbiamente grande, che è Menotti Pertici". L’opera, ci dice Mancini, risale al periodo africano di Menotti, e rappresenta un cosiddetto "servitore negro". Mauro Petralli ne ha offerto una versione, se si vuole ancora più fiabesca, con la figura di Menotti, che si vede sullo sfondo, mentre sul davanti c’è la bicicletta, con la quale si spostava nelle campagne intorno al paese.

"Sono quadri importanti – continua Mancini -, quadri di una memoria tutt’altro che nostalgica, semmai ‘antropologica’, una proposta per l’oggi, anche per i giovani, che non sembrano più avere punti di riferimento". Alla mostra, che presenta una quarantina di grandi e più piccole opere, si aggiungeranno, come al solito, varie iniziative, ma avremo modo di riparlarne.

Fonte: La conchiglia di Santiago