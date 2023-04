Commissione Sicurezza a Fucecchio, Spinelli: "Allargarla a tutte le forze politiche"

Un'assemblea allargata che veda al proprio interno i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale. E' questa la proposta del sindaco Alessio Spinelli in merito alla composizione della Commissione Sicurezza del Comune di Fucecchio. La proposta arriva pochi giorni dopo che la stessa commissione si è riunita per illustrare le decisioni prese il 15 marzo a Lucca durante l'ultimo Comitato Interprovinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, voluto dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. Un comitato che ha visto la partecipazione di 4 prefetture (Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca), con le relative forze dell'ordine provinciali, e dei vertici regionali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Un incontro dal quale sono scaturite una serie di decisioni importanti per le azioni da mettere in campo nel contrasto allo spaccio di droga nei boschi delle Cerbaie. Azioni che sono già iniziate e che vedono in campo sia le forze dell'ordine per gli aspetti di controllo e repressione del fenomeno, anche con agenti a cavallo dei carabinieri e della polizia di stato, sia le polizie municipali dei singoli comuni, con controlli periodici a tappeto sui mezzi in transito,

"Non interventi spot - commenta il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - ma una presenza costante che inizia a dare i primi risultati. Questi continui controlli stanno avendo un buon effetto soprattutto in orario diurno, con una presenza dei pusher ridotta rispetto al passato. Occorre proseguire e intensificare le azioni ma possiamo già vedere che le prime iniziative hanno portato alcuni benefici al nostro territorio. Nell'ultima Commissione Sicurezza comunale, alla presenza del Prof. Renzo Ciofi, esperto e studioso di sicurezza urbana, ho avuto modo di illustrare ai membri della commissione stessa quanto stiamo facendo anche come amministrazione comunale, con le varie ordinanze che ho firmato per le situazioni di degrado in alcuni immobili dislocati sul territorio e che venivano usati dagli spacciatori come basi per le loro attività. Ma non ci fermeremo soltanto all'azione repressiva e di controllo, occorre anche organizzare iniziative di varia natura: sia per far vivere il territorio ai cittadini, e quindi organizzando eventi anche di carattere sportivo, escursionistico e ricreativo lungo i boschi delle Cerbaie, sia con iniziative di carattere informativo sui temi della legalità e dei danni causati dal consumo di stupefacenti. Una piaga, quest'ultima, che non conosce rallentamenti e che va affrontata anche con esperti che aiutino i giovani a rendersi conto dei gravi rischi ai quali vanno incontro quando utilizzano queste sostanze".

Una serie di azioni, quindi, che coinvolgano tutto il territorio, attraverso istituzioni, enti, associazioni e cittadini. "E che ritengo utile - prosegue il sindaco - che siano condivise e supportate da tutte le forze politiche. Per questo proporrò che la Commissione Sicurezza comunale sia allargata nella sua composizione anche alle forze politiche che attualmente non ne fanno parte. Penso che tutti debbano portare il proprio contributo a questo tema, per fare in modo che si sviluppino azioni tali da far sentire i cittadini sempre più sicuri e liberi sul nostro territorio".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa