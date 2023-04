Consegnate le prime quattro case popolari

Sono stati consegnati questa mattina a quattro famiglie residenti a Poggio a Caiano altrettanto alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), realizzati grazie all'operazione di ristrutturazione dell'ex Tinaia di Poggetto: operazione conclusa grazie agli oltre 2 milioni e 300mila euro ottenuti attraverso bando della Regione Toscana, indirizzato al recupero di immobili abbandonati su territorio regionale.

L’immobile ha una superficie complessiva di 1300 mq ed è composto complessivamente da 9 appartamenti popolari realizzati e gestiti dall'Edilizia Pubblica Pratese (EPP): 5 sono destinati alle famiglie in graduatoria Erp residenti a Poggio a Caiano, di cui 4 assegnati questa mattina, mentre uno è in fase di verifica dei requisiti necessari per l'assegnazione; 3 alloggi invece saranno assegnati alle famiglie in graduatoria residenti nella restante provincia di Prato; infine, 1 alloggio sarà rivolto al progetto "Dopo di noi" (Legge 112/2016).

A questi alloggi popolari, inoltre, si aggiungono altri spazi comuni, come lo spazio civico "Poggetto", intitolato a Falcone e Borsellino e inaugurato lo scorso marzo, dove si stanno svolgendo progetti di aggregazione e socialità destinati ad anziani e minori ma anche progetti innovativi per la disabilità in collaborazione con la Società delle Salute Pratese.

«Dare casa a chi ne ha bisogno, oltretutto in questi giorni di festa, è motivo per noi di grande gioia – commentano il sindaco e l'assessora alle Politiche Sociali del Comune di Poggio a Caiano – perché dà un senso particolare a quella che è ed è stata fino ad oggi la nostra attività. Soprattutto, ci consente di dare una risposta concreta alle famiglie poggesi (e non solo) che avevano questa necessità. Va fatto quindi un ringraziamento generale all'Ufficio Casa del Comune di Prato, a EPP e ai vari tecnici che hanno contribuito con il proprio lavoro. Un ringraziamento particolare va alla Regione, grazie alla quale tutto questo è stato possibile viste le risorse che ha messo in campo, dimostrando quanto sia centrale per la Regione stessa e per tutti i comuni pratesi dare casa alle famiglie, che è uno dei principali obiettivi della politica.»

«Innanzitutto, vorrei augurare buona vita a tutte le famiglie che abiteranno qui – spiega l'assessora regionale all'Edilizia residenziale pubblica, Serena Spinelli – perché penso che uno dei luoghi dove si costruisce la propria dimensione di vita, sia proprio la casa. Il sindaco ci ringrazia, io dico che le risorse dei cittadini servono a dare risposte ai cittadini e quella che vogliamo dare è una risposta abitativa che sia non solo materiale, di mura all'interno delle quali vivere, ma anche una risposta che dia dignità alla dimensione sociale in cui si vive. Per farlo, penso che sia necessario condividere tra Regione e territori quelli che sono gli obbiettivi. Facciamo una fatica mortale perché le risorse non bastano, ma quando ci riusciamo, lo facciamo grazie a questa condivisione. Il tema dell'abitare sta purtroppo esplodendo e quindi la speranza è che torni presto a essere davvero centrale nell'agenda politica nazionale».