Corso di scrittura creativa alla NessunDove di Empoli

Mercoledì 12 aprile è in partenza, presso la Libreria NessunDove di Empoli in Piazza Farinata degli Uberti, un corso di scrittura creativa.



Il corso, dalla durata di 8 lezioni di due ore ciascuna, sarà tenuto dal docente Andrea Marchetti e si svolgerà così:



1) incipit

2) ambientazione/descrizione

3) descrizione/show don't tell

4) personaggi /conflitto

5) trama/colpo di scena

6) narratore e punto di vista

7) dialoghi

8) conclusioni



La storia e il giallo saranno i protagonisti del laboratorio di scrittura creativa che si svolgerà in libreria. Ai partecipanti sarà chiesto di immergersi tra le pieghe della storia e delle storie locali per esplorarne le potenzialità narrative. Si prenderà spunto da fatti, persone, aneddoti ma anche da misteri e vicende legate ai monumenti storici e al patrimonio artistico.

Il corso avrà un taglio molto pratico: si faranno esercizi di scrittura durante gli incontri ma si scriverà anche a casa commentando poi, tutti insieme, gli esercizi svolti, in modo da avvicinarsi anche a una prima pratica di editing dei testi. Si leggeranno e commenteranno esempi tratti da opere

di diversi autori, così da comprendere quali sono i meccanismi più importanti della scrittura e dei suoi processi. Si parlerà infatti degli elementi fondamentali della narrazione: la trama, il conflitto, i personaggi, il dialogo, il punto di vista, l’incipit e l’ambientazione ma anche di suspense, tensione, dilatazione temporale, colpo di scena, mistero.



La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@librerianessundove.it oppure chiamando il numero 3517738928