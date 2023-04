Nominato il successore della dottoressa Daniela Bensi

Il dottor Cosimo Damiano Esposito è il nuovo incaricato per l’ambito territoriale di San Casciano in Val di Pesa. Sostituisce la dottoressa Daniela Bensi. Gli assistiti saranno trasferiti senza dover operare una nuova scelta.

Il dottor Cosimo Damiano Esposito è il nuovo medico di medicina generale nell’ambito territoriale di San Casciano. L’Azienda sanitaria ha conferito al dottor Esposito un incarico provvisorio di medico sostituto di medicina generale, conclusa l’attività della dottoressa Daniela Bensi. Pertanto Esposito ha preso in carico gli assistiti di Bensi che non dovranno operare nessuna scelta e saranno trasferiti in automatico al nuovo curante.