Elly Schlein ha dato un incarico a Iacopo Melio: "Ho accettato con orgoglio"

A spiegare tutta la vicenda è stato lo stesso Iacopo Melio che dai suoi profili social ha scritto: "Questa mattina mi ha chiamato Elly Schlein per propormi di guidare uno dei Dipartimenti del Partito Democratico, quello riguardante l’inclusione contro ogni forma di barriera".

Melio ha chiarito che si tratta barriera va inteso in senso largo "non solo architettonica, ma soprattutto sociale e culturale".

Poi una riflessione sulla sua nuova missione: "Ho accettato con orgoglio questo incarico - ha detto Melio - con la speranza di fare del mio meglio. L’ho fatto perché sono certo che questa nuova Primavera del PD, con Elly Schlein segretaria, saprà stare al fianco di tutte le persone, a partire dalla tutela dei diritti di ogni minoranza. Come sempre in questi anni, lavorerò affinché le etichette non abbiano più senso di esistere: per questo la disabilità sarà solo uno dei tanti aspetti che affronteremo in tema di parità, andando contro a quella categorizzazione che piace tanto a questo Governo di Destra che, addirittura, continua a valorizzare un Ministero “ad hoc” discriminante e retrogrado. In questo, il Dipartimento che avrò il piacere di guidare come responsabile dovrà essere un esempio virtuoso: occorre lavorare per tutte e per tutti, senza pietismo e senza compassione, guardando soltanto alle persone e alle loro identità".

"Grazie a Elly per la fiducia - ha concluso il consigliere regionale -, grazie alla Comunità Democratica e grazie a tutte e tutti voi che ogni giorno mi sostenete e che sarete parte fondamentale di un contributo collettivo. Perché così mi piace e perché in questo credo, nella potenza dell’“insieme”. Un abbraccio, e al lavoro!"