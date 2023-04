Le riprese del film con Cristiana Capotondi - Margherita Hack in piazza del Duomo

Questa mattina sono iniziate le riprese del film biografico per Rai 1 Margherita delle stelle diretto da Giulio Base, con Cristiana Capotondi e Cesare Bocci., si sono spostate in piazza del Duomo. La troupe, a Pistoia già da una settimana, nei giorni scorsi ha girato alcune scene in aree private, mentre da oggi il set si è spostato nella piazza centrale di Pistoia e in alcune vie limitrofe, dove rimarrà fino a domani.

L’allestimento di piazza del Duomo è iniziato questa mattina verso le 6, quando sono arrivati alcuni elementi scenografici, tra i quali una carrozza trainata da un cavallo, macchine d’epoca, biciclette e un carrettino di gelati, insieme a molte comparse, vestite in abiti degli anni Quaranta. Agli attori e alla troupe non è mancato l’affetto di molti pistoiesi che, interessati e incuriositi, hanno seguito le telecamere accese sulla piazza.

Dopo le riprese del pomeriggio, questa sera, verso la mezzanotte, sempre in piazza del Duomo sarà ricreata una scena con l'effetto pioggia. Il film diretto da Giulio Base, e scritto da Monica Zapelli con Federico Taddia, è tratto dal libro autobiografico "Nove vite come i gatti", scritto da Margherita Hack insieme allo stesso Taddia. Oltre a Cristiana Capotondi nel ruolo di Margherita, e Cesare Bocci nei panni del padre Roberto, nel film sono presenti anche Sandra Ceccarelli e Flavio Parenti, rispettivamente la madre e Aldo De Rosa, il marito della Hack. La pellicola ripercorre la vita della ricercatrice fiorentina, dall’infanzia fino all’età adulta, quando è diventata la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste.

“Margherita delle stelle” è una produzione Rai Fiction-Minerva Pictures, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti, e sarà trasmesso prossimamente su Rai 1.

Pistoia torna, così, a essere set cinematografico. Molti i film girati in città nel corso degli anni: tra le prime troupe arrivate, nei primi anni Settanta, quella di Liliana Cavani con “L’ospite”, dopodiché è toccato, negli anni Ottanta, alle riprese di “Amici miei - atto secondo” di Mario Monicelli e “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani. In tempi più recenti, “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, il film del 2005 di Leonardo Pieraccioni, girato interamente nella provincia di Pistoia, e nel 2007 le scene finali de “Le ragazze di San Frediano”, con piazza del Duomo riadattata a quartiere fiorentino. Tra le ultime pellicole, “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì e la serie televisiva sulla famiglia dei Medici.