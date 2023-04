Giorgio Tesi Group scelta da Forbes per Small Giants

Un altro importante riconoscimento arriva dalla rivista Forbes, che sul numero di Aprile attualmente in edicola, ha scelto di raccontare nella rubrica Stories dell’inserto Small Giants, la storia dell’azienda vivaistica pistoiese Giorgio Tesi Group, che quest’anno festeggia il traguardo del mezzo secolo di attività.

Un risultato che conferma la grande crescita di un’azienda nata a conduzione familiare che oggi è diventata una vera e propria industria green, una delle più importanti aziende europee nel settore del vivaismo di piante ornamentali e che recentemente durante IPM di Essen, l’importante Fiera Internazionale delle Piante con la presenza ben 1.577 espositori provenienti da 45 nazioni, nell’ ambito del concorso International Grower of the Year (IGOTY) 2023 dall' International Association of Horticultural Producers (AIPH) ha ottenuto, prima azienda vivaistica italiana a raggiungere la finale e ad essere premiata, un grande risultato per tutto il comparto sia italiano che continentale, con la conquista della medaglia d'argento nella categoria Finished Plants & Trees.

Crescita e sviluppo che guardano con grande attenzione all’ impegno verso la sostenibilità ambientale e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e dei processi di produzione, tutti fattori che hanno determinato il conseguimento del marchio GLOBAL G.A.P che certifica l’azienda per lo standard di Sicurezza Integrata in Agricoltura, verificando e prendendo in esame tutti gli elementi di sicurezza e sostenibilità afferenti i più svariati aspetti della produzione partendo dalla gestione rifiuti e inquinamento, passando dalla difesa fitoiatrica fino all’utilizzo consapevole delle risorse energetiche.

Un’etichetta che dimostra che i prodotti sono stati coltivati secondo pratiche responsabili e certificate, incrementando anche la trasparenza della catena di fornitura, grazie alla fonte di informazioni sulle origini del prodotto, che garantisce l’impegno dell’azienda nella direzione della sostenibilità ambientale e dell’utilizzo razionale dei fattori produttivi. La tutela dell’ambiente è al centro della filosofia della certificazione che controlla l’applicazione in campo delle buone pratiche agricole, fulcro del metodo di produzione dell’azienda

Fonte: Ufficio stampa