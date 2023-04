Il gigantesco uovo per allietare la Pasqua di Ponte a Egola

L'associazione civico culturale Territorio in Comune allieterà Ponte a Egola con la presenza di un gigantesco uovo di Pasqua.

Un simbolo di una vita pronta a sbocciare e quindi simbolo di resurrezione, tradizione tanto antica quanto cara a grandi e piccini. Anche in questi momenti difficili non dobbiamo far mancare la gioia di una bella tradizione che ha riempito la fantasia di generazioni di bambini e non solo.

Domenica 9 Aprile accanto alla chiesa Sacro Cuore di Gesù di Ponte a Egola con l'approvazione del nostro nuovo parroco don Federico Cifelli è stato collocato un Uovo di Pasqua di oltre tre metri di altezza che si caratterizza per essere realizzato con materiale ecocompatibile analogamente a quello utilizzato per le altre iniziative della nostra Associazione.

All'uscita della messa alle ore 12 a tutti i presenti verrà dato un piccolo regalo

Fonte: Associazione Territorio in Comune