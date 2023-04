Il sostituto commissario Stigliano in pensione, Barnini: "Ha contribuito a garantire legalità a Empoli"

"Riconoscenza e gratitudine per il lavoro che ha svolto al servizio del commissariato della Polizia di Stato di piazza Gramsci e di tutta la città". Sono i sentimenti che la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, esprime a nome di tutta la comunità nei confronti del sostituto commissario Nunzio Stigliano, in pensione dopo anni di servizio a Empoli.

"Con la sua professionalità, discreto ma puntuale, insieme ai colleghi del commissariato guidato dal primo dirigente Francesco Zunino, ha contribuito a garantire la legalità in città - sottolinea la sindaca Barnini - Il lavoro delle forze dell'ordine è prezioso. Talvolta silenzioso, lontano dai riflettori, è indispensabile sotto molteplici punti di vista, non soltanto quello del contrasto alla criminalità: le forze dell'ordine sono impegnate quotidianamente su più fronti, a partire dal dialogo con i cittadini che nella polizia di Stato così come nei carabinieri trovano punti di riferimento fondamentali. Per questo ci tengo a ringraziare Nunzio Stigliano per quanto fatto nella nostra città, augurandogli il meglio per questa nuova fase della sua vita".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa