In pediatria a Empoli è arrivata la Pasqua, "Il Torrino" dona le uova ai piccoli pazienti

Donate altre uova di Pasqua in pediatria all'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Oggi pomeriggio è stata la volta dell'Associazione il Torrino di Montrappoli, che come durante periodo natalizio, ha voluto far sentire la sua vicinanza con questo gesto di solidarietà ai piccoli pazienti. Al momento della consegna era presente la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, la direzione del reparto insieme ad alcuni bambini ed i loro genitori. La Direzione sanitaria a nome di tutto il presidio ospedaliero ringrazia l'Associazione il Torrino per il gesto solidale.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa