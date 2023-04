Frontale tra due auto, muore 77enne a Firenze

Un 77enne è morto per un incidente stradale in zona Campo di Marte a Firenze. Era alla guida della sua auto poco dopo le 7 di venerdì 7 aprile quando si è scontrato frontalmente con un'altra vettura. L'incidente è avvenuto in via Marconi.

Il 77enne è parso subito in gravi condizioni, i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma invano. Nello scontro è coinvolto anche un cane.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Municipale di Firenze e i sanitari inviati dal 118. Una delle due auto si è capottata dopo l'incidente.