Lesioni, polfer di Empoli denuncia un 37enne

1.273 persone controllate, 2 indagati, 1 sanzione amministrativa elevata, 23 depositi bagagli controllati e 93 bagagli ispezionati: sono questi i risultati per la Toscana dell’operazione “Stazioni Sicure”, organizzata nella giornata del 5 aprile dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono utilizzando il mezzo ferroviario mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo.

139 sono stati gli operatori che il Compartimento Polfer per la Toscana ha messo in campo per il controllo di 49 scali ferroviari.

Le attività, mirate al controllo di bagagli e passeggeri, sono state effettuate anche con l’utilizzo di apparati metal detector manuali.

Nel corso dell’operazione straordinaria, dedicata al contrasto delle attività illecite ed alla prevenzione dei reati, una pattuglia della Polfer di Empoli ha denunciato per lesioni personali un cittadino nigeriano di 37 anni.

A Firenze S.M. Novella la Polfer ha denunciato un cittadino di 27 anni di nazionalità tunisina perché, a seguito di un ordinario controllo documentale, ha inveito e minacciato i poliziotti.