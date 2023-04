Si schianta con la moto contro l'auto sulla statale, muore 37enne

Dopo l'incidente tra la sua supermotard e un'auto, un 37enne di Prato, Giuseppe Genovese, è morto nella frazione di Casini a Quarrata nel tardo pomeriggio di ieri. La dinamica, secondo quanto raccontato dai quotidiani questa mattina, afferma di uno schianto della moto contro un'auto che si è parata davanti per entrare nel parcheggio di un supermercato lungo la statale. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Casalguidi e di Quarrata, allertato anche l'elisoccorso Pegaso 3 ma non c'è stato niente da fare per il giovane. Lascia la moglie Alexandra.