Pallavolo femminile, tutto pronto per il derby gigliato in A1

Ultimo giro di regular season per la Serie A1 di pallavolo femminile e il 26esimo turno del massimo campionato porta in dote un match speciale per la Savino Del Bene Volley che, sabato 8 aprile a partire dalle 20.30, affronterà Il Bisonte Firenze nel derby gigliato della pallavolo.

Il Bisonte Firenze ospiterà a Palazzo Wanny una sfida che oltre al valore di stracittadina mette in palio punti importanti per entrambe le squadre.

Firenze andrà a caccia di punti per blindare il nono posto e di conseguenza una miglior posizione di ingresso ai Play Off Challenge Cup. La Savino Del Bene Volley invece sarà alla ricerca della conferma del secondo posto in classifica, un obiettivo che per la squadra di Barbolini dista solamente un punto.

Ex e precedenti

Nel roster de Il Bisonte Firenze sono presenti tre atlete che in passato hanno indossato la maglia della Savino Del Bene Volley, si tratta di:

Ofelia Malinov, palleggiatrice classe '96, ha giocato alla Savino Del Bene Volley per quattro stagioni e mezza, rivestendo anche il ruolo di capitana.

Dayana Kosareva, schiacciatrice classe '99, ha giocato a Scandicci per uno scampolo della stagione 2019-2020.

Silvia Lotti, schiacciatrice toscana classe '92, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Scandicci per una porzione della stagione 2015-2016.

Va inoltre ricordato che l'attuale allenatore de Il Bisonte Firenze, coach Carlo Parisi, è stato allenatore della Savino Del Bene Volley nel biennio 2017-2019. Il tecnico nativo di Catanzaro è diventato il coach de Il Bisonte il 4 gennaio 2023, subentrando ad un altro ex Savino Del Bene Volley come Massimo Bellano.

Nella formazione di coach Barbolini sono presenti tre giocatrici che hanno militato ne Il Bisonte Firenze:

Indre Sorokaite, schiacciatrice classe '88, ha giocato con Il Bisonte Firenze in due distinti momenti. La nativa di Kaunas, che è stata anche capitana de Il Bisonte, ha vestito i colori di Firenze nel triennio 2016-2019 e poi successivamente nella prima parte dell'annata 2021-2022.

Sara Alberti, centrale classe '93, ha militato nelle fila de Il Bisonte Firenze dal 2017 al 2021, ricoprendo anche il ruolo di capitana della squadra gigliata.

Yvon Beliën, centrale olandese classe '93, per due stagioni (2020-2022) in forza a Il Bisonte Firenze.

Considerando le sole gare di Serie A1, Serie A2 e Coppa Italia, quello di questo sabato sarà il 26esimo confronto ufficiale tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze. Il bilancio dei precedenti è tutto favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è aggiudicata il derby fiorentino in 18 occasioni. Solamente 7 invece le vittorie de Il Bisonte Firenze.

Le parole di coach Barbolini: “È una partita importante, una sfida decisiva per il nostro piazzamento in campionato. Sarà una partita complicata, che dovremo giocare bene ed in cui dovremo aver pazienza. Dovremo saper spingere nei momenti importanti, come ad esempio abbiamo fatto contro Bergamo, e dovremo saper controllare i momenti di difficoltà. Come tutte le partite del campionato vale tre punti, certo è un derby, ma noi non dobbiamo guardare a questo, visto che abbiamo la fortuna di poter guardare a progetti molto importanti, in particolare a quello di confermare il secondo posto. Sarebbe bello, anche se non così fondamentale. Siamo riusciti dal primo giorno a mantenere questa posizione, proviamo a confermarla e cerchiamo di meritarcela, anche se sappiamo che sarà molto difficile.”

LE AVVERSARIE

Il Bisonte Firenze nella passata stagione ha chiuso all'ottavo posto in Serie A1, venendo poi eliminato dall'Imoco Volley Conegliano nei quarti di finale dei play-off scudetto.

Nell'attuale annata sportiva Il Bisonte Firenze si trova al nono posto nella classifica di Serie A1 ed è ormai escluso dalla corsa ai play off scudetto. La formazione gigliata ad oggi ha infatti conquistato 29 punti, facendo registrare 9 vittorie e 16 sconfitte.

Guidato da coach Carlo Parisi, Il Bisonte Firenze scenderà in campo con Malinov al palleggio, Nwakalor da opposto, Van Gestel ed Herbots in banda, con Graziani e Sylves a formare la coppia di centrali. Panetoni sarà invece il libero.

IN TV

La partita tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.

FOTO CREDIT: Maurizio Anatrini