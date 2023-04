Pasqua e Pasquetta in Rocca e nei musei a San Miniato

Il weekend di Pasqua è anche una nuova occasione per visitare i musei civici di San Miniato: la Rocca Federiciana da cui si ammira un panorama unico, il Museo di Palazzo Comunale con i suoi affreschi medievali ed il multimediale Museo della Memoria saranno aperti sabato e domenica ed in via straordinaria anche il lunedì di Pasquetta con orario10-18.

Biglietto intero a 4 euro, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo per visitare tutte e tre i luoghi a 6,50 euro. Per informazioni: 3453038991 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17, via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it.

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio.