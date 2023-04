Tre piazze rinnovate tra Barberino e Tavarnelle con 2 milioni di euro

Tre piazze storiche del Chianti rinascono come spazi pubblici sempre più accessibili, finalizzati alla valorizzazione sociale, culturale e ambientale dei centri urbani di Barberino Tavarnelle. Un nuovo look, progettato e finanziato dal Comune, si prepara a restituirle alla comunità con forme, arredi e spazi verdi che favoriscono relax, aggregazione e mobilità dolce. Ammonta a oltre 2 milioni di euro l'importo complessivo che la giunta Baroncelli ha destinato alla riqualificazione e all'ampliamento di piazza Mazzini a Barberino Val d'Elsa e alla ripavimentazione funzionale di piazza Matteotti e piazza Domenico Cresti, fulcri vitali di Tavarnelle Val di Pesa.

Dell'intero investimento una gran parte della risorsa economica stanziata dal Comune, pari a 1milione e 850mila euro, è stata indirizzata alla riorganizzazione degli spazi relativi a piazza Mazzini e al parcheggio pubblico che cambieranno totalmente volto per incrementare l’accessibilità del borgo e valorizzare il punto panoramico che si affaccia su una delle aree di campagna più incantevoli della Valdelsa.

Una piazza con vista sulle colline, dotata di servizi a disposizione dei cittadini e dei visitatori, è l’idea che dà forma al nuovo progetto dell’amministrazione comunale, elaborato internamente dall'architetta Alessandra Saltarin. “Si tratta di un investimento, tra le azioni più significative del mandato, - sottolinea il sindaco David Baroncelli - che mira a riqualificare lo spazio pubblico e il verde circostante con un’opera che ridefinirà le pendenze del terreno per incrementare l'accessibilità di tutta l’area”. Piazza Mazzini non rappresenta solo una suggestiva cartolina del profilo paesaggistico del territorio ma anche un biglietto di ingresso ai servizi che offre il borgo medievale e il centro urbano di Barberino.

“L’intento è quello di rinnovare la piazza conferendole una veste accogliente ed elegante, - continua il primo cittadino - in armonia con la poesia del territorio e in dialogo con le architetture medievali del castello, un’agorà perfettamente integrata nel tessuto urbano che permetta di godere degli spazi pubblici e delle zone verdi in totale sicurezza”.

“Sarà la nostra piccola Montmartre – rimarca il primo cittadino - ridisegniamo un nuovo spazio nel rispetto del vincolo storico e ambientale della piazza che stabilisce una linea di continuità con l’ambiente, l’area sarà valorizzata con la storica fontana, la presenza di un giardino all’italiana, arricchito da aiuole, sedute, ovali alberati e un layout definitivo che conduce verso la bellezza del paesaggio, fruibile secondo principi di sostenibilità legati al design contemporaneo”.

L'intervento sarà articolato su più livelli: il primo è quello della piazza, il secondo corrisponde al parcheggio sottostante che si uniformerà maggiormente allo spazio del punto panoramico e il terzo, su un piano ancora inferiore, è l’area dove sarà realizzato un nuovo parcheggio provvisto di 40 posti auto disponibili. Il progetto, relativo all'ampliamento della piazza e del nuovo parcheggio di piazza Mazzini, sarà presentato alla cittadinanza dal sindaco David Baroncelli, dall'assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani, dal responsabile dell'area tecnica Renato Beninati e l'architetto Alessandra Saltarin il 20 aprile alle ore 21 nella sala consiliare del palazzo comunale di Barberino Val d'Elsa.

Il Comune interverrà su piazza Matteotti con un restyling della pavimentazione per un importo complessivo pari a 300mila euro. Il cantiere, la cui apertura è prevista martedì 12 aprile, mira alla ristrutturazione dell'area centrale della pavimentazione, dalle scalette al Circolo Crc La Rampa. L'opera pubblica, che prevede anche una nuova illuminazione pubblica a led per l’abbattimento dei consumi ed il risparmio energetico, non comporterà alcun disagio per la popolazione poiché resteranno inalterati sia la viabilità sia i parcheggi disponibili circostanti. La conclusione dei lavori è prevista entro i mesi estivi.

L'amministrazione comunale si propone di migliorare anche la fruibilità di piazza Cresti, detta comunemente piazza Vecchia, anch’essa soggetta al rinnovo della pavimentazione, in programma nei prossimi mesi.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino